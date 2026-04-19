10 experți în cercetare nucleară și spațială, morți sau dispăruți în condiții suspecte în sua

Pe scurt: Disparițiile și decesele unor experți din domeniul nuclear și aerospațial stârnesc suspiciuni și teorii despre spionaj sau legături cu OZN-uri. Casa Albă analizează posibilitatea unei anchete.

Administrația Trump ar putea iniția o anchetă federală privind o serie de decese și dispariții misterioase ale unor experți americani cu legături în cercetarea nucleară și spațială, după ce doi membri republicani ai Congresului au solicitat oficial acest lucru. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unui briefing de presă, potrivit Digi24.

Întrebată dacă administrația investighează cele 10 cazuri de oameni de știință americani care au murit sau au dispărut din 2024 până în prezent, toți având acces la materiale nucleare sau aerospațiale clasificate, Leavitt a declarat: „Nu am vorbit cu agențiile noastre relevante despre acest lucru. Cu siguranță o voi face și vă vom oferi un răspuns. Dacă este adevărat, cred că este cu siguranță ceva ce acest guvern și administrație ar considera demn de analizat”.

Dispariții și decese suspecte în rândul experților cu acces la informații clasificate

Printre cei dispăruți se numără generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland, văzut ultima dată pe 27 februarie 2026 în Albuquerque, New Mexico. Monica Reza, inginer aerospațial și directoare la Laboratorul de Propulsie al NASA, a dispărut pe 22 iunie 2025, în timp ce făcea o drumeție în Angeles National Forest, California. Ea lucrase anterior la un proiect de materiale pentru rachete finanțat de guvern și supravegheat de McCasland.

Alte cazuri includ doi oameni de știință atacați mortal la domiciliile lor, dar autoritățile nu au confirmat existența unei legături între aceste incidente. Potrivit Newsweek, pe rețelele sociale circulă teorii care sugerează conexiuni cu cercetările privind OZN-urile sau cu activități de spionaj, însă oficial nu există dovezi care să susțină aceste ipoteze.

Chris Swecker, fost director adjunct al FBI, a declarat pentru NewsNation că nu crede în varianta răpirilor extraterestre: „Cred că există o explicație rațională pentru asta. Dacă nu sunt pur și simplu acte aleatorii, este spionaj modern”. Swecker a mai precizat că FBI probabil revizuiește cazurile, chiar dacă nu există confirmări publice: „Sunt chestiuni clasificate. Nu ar trebui să auzim despre ele, dacă se face o anchetă”.

Autoritățile au transmis pentru Newsweek că sunt la curent cu speculațiile privind cazul McCasland, dar nu dețin informații verificate care să stabilească o legătură între dispariția sa și alte anchete privind persoane dispărute.