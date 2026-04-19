10 experți în cercetare nucleară și spațială, morți sau dispăruți în condiții suspecte în sua

Pe scurt:
Disparițiile și decesele unor experți din domeniul nuclear și aerospațial stârnesc suspiciuni și teorii despre spionaj sau legături cu OZN-uri. Casa Albă analizează posibilitatea unei anchete.
Administrația Trump ar putea iniția o anchetă federală privind o serie de decese și dispariții misterioase ale unor experți americani cu legături în cercetarea nucleară și spațială, după ce doi membri republicani ai Congresului au solicitat oficial acest lucru. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unui briefing de presă, potrivit Digi24.
Întrebată dacă administrația investighează cele 10 cazuri de oameni de știință americani care au murit sau au dispărut din 2024 până în prezent, toți având acces la materiale nucleare sau aerospațiale clasificate, Leavitt a declarat: „Nu am vorbit cu agențiile noastre relevante despre acest lucru. Cu siguranță o voi face și vă vom oferi un răspuns. Dacă este adevărat, cred că este cu siguranță ceva ce acest guvern și administrație ar considera demn de analizat”.
Dispariții și decese suspecte în rândul experților cu acces la informații clasificate
Printre cei dispăruți se numără generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland, văzut ultima dată pe 27 februarie 2026 în Albuquerque, New Mexico. Monica Reza, inginer aerospațial și directoare la Laboratorul de Propulsie al NASA, a dispărut pe 22 iunie 2025, în timp ce făcea o drumeție în Angeles National Forest, California. Ea lucrase anterior la un proiect de materiale pentru rachete finanțat de guvern și supravegheat de McCasland.
Alte cazuri includ doi oameni de știință atacați mortal la domiciliile lor, dar autoritățile nu au confirmat existența unei legături între aceste incidente. Potrivit Newsweek, pe rețelele sociale circulă teorii care sugerează conexiuni cu cercetările privind OZN-urile sau cu activități de spionaj, însă oficial nu există dovezi care să susțină aceste ipoteze.
Chris Swecker, fost director adjunct al FBI, a declarat pentru NewsNation că nu crede în varianta răpirilor extraterestre: „Cred că există o explicație rațională pentru asta. Dacă nu sunt pur și simplu acte aleatorii, este spionaj modern”. Swecker a mai precizat că FBI probabil revizuiește cazurile, chiar dacă nu există confirmări publice: „Sunt chestiuni clasificate. Nu ar trebui să auzim despre ele, dacă se face o anchetă”.
Autoritățile au transmis pentru Newsweek că sunt la curent cu speculațiile privind cazul McCasland, dar nu dețin informații verificate care să stabilească o legătură între dispariția sa și alte anchete privind persoane dispărute.
- Steven Garcia – Contractor guvernamental la Campusul de Securitate Națională din Kansas City, Albuquerque. Dispărut din 28 august 2025.
- William „Neil” McCasland – General-maior în retragere al Forțelor Aeriene ale SUA. Dispărut din 27 februarie 2026.
- Anthony Chavez – Fost angajat la Laboratorul Național Los Alamos. Dispărut din 8 mai 2025.
- Melissa Casias – Angajat administrativ la Laboratorul Național Los Alamos. Dispărută din 26 iunie 2025.
- Monica Reza – Directoarea Departamentului de Prelucrare a Materialelor la Laboratorul de Propulsie al NASA. Dispărută din 22 iunie 2025.
- Nuno Loureiro – Director al Centrului de Știință și Fuziune a Plasmei din cadrul MIT. Mort în 16 decembrie 2025 (după ce a fost împușcat pe 15 decembrie 2025).
- Carl Grillmair – Astrofizician la Caltech, implicat în misiunile NEOWISE și NEO Surveyor ale NASA. Mort în 16 februarie 2026.
- Michael David Hicks – Cercetător științific la Laboratorul de Propulsie al NASA; a lucrat la Proiectul DART și la misiunea Deep Space 1. Mort în 30 iulie 2023.
- Frank Maiwald – Cercetător principal la Laboratorul de Propulsie al NASA. Mort în 4 iulie 2024.
- Jason Thomas – Cercetător farmaceutic la Novartis, implicat în dezvoltarea tratamentelor pentru cancer. Mort în 17 martie 2026.
- Ilie Bolojan nu va demisiona, deși PSD va vota luni pentru retragerea sprijinului politic acum 26 de minute
- Sorin Grindeanu anunță consultări la Cotroceni dacă PSD retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. Doar o moțiune îl poate da jos dacă nu demisionează acum 29 de minute
- USR promite să apere guvernarea Bolojan, acuzând PSD că riscă locuri de muncă și explozia deficitului acum 37 de minute
- FC Hermannstadt amenință pe “dezertorii” Ivanov și Jair: “Ne vom judeca. Sigur vom câștiga” acum 2 ore
- Operațiune „RELEU” pe Valea Oltului: 124 de amenzi și permise reținute, în câteva ore acum 2 ore