adrian echert: „suntem în 2026 și încă vorbim despre hârtii” la bazinul olimpia. deputatul usr a primit un răspuns de la cni

Pe scurt: Adrian Echert atrage atenția asupra stagnării proiectului Bazinului Olimpia din Sibiu, unde lucrările de reabilitare nu au început nici în 2026, iar finanțarea rămâne nesigură.

Adrian Echert a adus din nou în atenția publicului situația Bazinului Olimpia din Sibiu, un loc cu semnificație pentru mulți locuitori, dar lăsat de ani buni în paragină. Într-o postare pe Facebook, Echert a transmis că a primit numeroase mesaje de la sibieni preocupați de soarta acestui spațiu emblematic și a solicitat un răspuns oficial de la Compania Națională de Investiții.

Lucrările la Bazinul Olimpia nu au început nici în 2026

„Realitatea e simplă: lucrările nu au început”, a scris Adrian Echert, subliniind că, deși contractul de reabilitare s-a semnat abia la finalul lui 2024, nici până la data de sâmbătă, 18 aprilie 2026 nu există un șantier deschis. Ordinul de proiectare a venit în februarie 2025, iar autorizația de construire a fost emisă în septembrie 2025. Cu toate acestea, proiectul tehnic este încă în analiză, iar pe teren nu s-a făcut niciun pas concret către reabilitare.

„Suntem în 2026 și încă vorbim despre hârtii”, a punctat Echert, reflectând frustrarea multor sibieni care așteaptă de ani buni redeschiderea bazinului. Răspunsul oficial primit de la Compania Națională de Investiții precizează că finanțarea proiectului Bazinului Olimpia se va face „în corelare cu alocările bugetare”, ceea ce înseamnă că banii nu sunt încă puși deoparte pentru execuție. „Dacă erau, vedeam deja șantierul deschis”, a adăugat Echert.

Termenul de finalizare depinde de finanțare

Potrivit răspunsului oficial, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor la Bazinul Olimpia Sibiu este septembrie 2027, însă această dată rămâne incertă, fiind condiționată de existența finanțării și de menținerea proiectului pe lista de priorități. „Dacă vin banii. Dacă rămâne pe listă”, a subliniat Echert, arătând că viitorul bazinului depinde exclusiv de deciziile bugetare viitoare.

Mulți sibieni au semnalat în ultimele luni starea de degradare a bazinului și au cerut clarificări privind viitorul acestuia. Cu toate acestea, proiectul de reabilitare nu a avansat dincolo de faza birocratică, iar răspunsul primit de Adrian Echert confirmă lipsa oricărui progres concret. Situația Bazinului Olimpia rămâne, astfel, una incertă, spre nemulțumirea comunității locale.