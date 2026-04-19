bărbat găsit carbonizat într-o casă cuprinsă de flăcări: incendiu violent în toiul nopții

Un incendiu puternic izbucnit în cursul nopții s-a soldat cu pierderea unei vieți omenești. Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, pompierii sibieni au intervenit în jurul orei 01:30 în localitatea Viișoara, județul Mureș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

„Pompierii sibieni au intervenit azi-noapte în jurul orei 01:30 în localitatea Viişoara din județul Mureș, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o casă de locuit”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul ISU Sibiu, intervenția fiind sprijinită și de o autospecială de stingere aparținând ISU Mureș.

„La sosirea forțelor incendiul se manifesta generalizat la casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 40 mp”, au transmis aceștia.

Intervenția pompierilor a dus la stingerea focului, însă bilanțul a fost unul tragic. În interiorul locuinței a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat.

„Din nefericire, pompierii au găsit în interiorul casei un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani carbonizat”, au declarat reprezentanții ISU.

Cauza probabilă a incendiului este, potrivit primelor cercetări, utilizarea focului deschis în spații închise.