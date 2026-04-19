bărbat găsit înecat în râul olt la bradu: are în jur de 75 de ani / foto

O descoperire macabră a mobilizat forțele de intervenție în cursul zilei de astăzi. Un bărbat a fost găsit înecat în râul Olt, în apropierea localității Bradu. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Pompierii sibieni au fost alertați de urgență să intervină pe malul râului Olt pentru recuperarea unei persoane observate în apă. La locul incidentului au fost trimise imediat mai multe echipaje de salvare.

,,ISU Sibiu a intervenit de urgență pe râul Olt, în apropierea localității Bradu pentru recuperarea unui cadavru.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă prevăzută cu barcă, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Pompierii au găsit persoana și au procedat la extragerea acesteia din apă.

Din nefericire barbatul în vârstă de aproximativ 75 de ani prezenta rigiditate cadaverică avansată și a fost predat organelor abilitate.” a transmis ISU Sibiu.

Polițiștii din Avrig au preluat cazul

Cazul a intrat imediat în atenția Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Cercetările la fața locului sunt efectuate de agenții din cadrul Poliției Orașului Avrig, care încearcă acum să pună cap la cap piesele puzzle-ului pentru a înțelege cum s-a produs tragedia.

„Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea identității persoanei și a circumstanțelor în care a survenit decesul acesteia. Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Sibiu în vederea efectuării autopsiei”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Expertiza medico-legală va stabili cauza morții

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru necropsie. Rezultatele autopsiei vor fi determinante pentru a stabili dacă a fost vorba despre un accident, un act voluntar sau dacă decesul a survenit din cauze medicale înainte ca bărbatul să ajungă în apă.

Momentan, identitatea bărbatului rămâne necunoscută, polițiștii verificând listele cu persoane dispărute la nivel județean.