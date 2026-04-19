bulgaria organizează pentru a opta oară în cinci ani alegeri parlamentare, cu rumen radev favorit și gerb pe locul doi

Pe scurt: Alegerile parlamentare din Bulgaria din 19 aprilie 2026 aduc în prim-plan rivalitatea dintre Rumen Radev și Boyko Borissov, cu sondaje care anunță o competiție strânsă pentru locurile din parlament.

Bulgaria organizează duminică, 19 aprilie 2026, pentru a opta oară în ultimii cinci ani, alegeri parlamentare, pe fondul unei instabilități politice prelungite. Potrivit Mediafax, Partidul Bulgaria Progresistă, condus de fostul președinte Rumen Radev, intră în cursă cu un avans semnificativ, fiind creditat cu 31-34% din voturi în sondajele premergătoare scrutinului.

Țara vecină României, membră NATO și, din 1 ianuarie 2026, a zonei euro, a traversat o perioadă de instabilitate politică. În decembrie 2025, guvernul de coaliție condus de partidul conservator GERB a demisionat după proteste masive la Sofia și în alte orașe, proteste susținute de Rumen Radev și motivate de acuzații de corupție, potrivit Le Figaro.

Presa bulgară a remarcat, citând publicația Novinite, că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”. Fost pilot NATO, Radev a avut poziții critice față de Bruxelles, a pus sub semnul întrebării ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar bulgar cu Kievul. Politico l-a inclus pe o listă scurtă de potențiali succesori ai lui Viktor Orban ca „principal perturbator” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.

Totuși, presa locală subliniază că Bulgaria are deja propriul Orban, referindu-se la Boyko Borissov, liderul GERB.

Înainte de a fi ales președinte în 2016, generalul Rumen Radev a condus Forțele Aeriene Bulgare, candidatura sa fiind susținută de socialiștii pro-ruși. În timpul protestelor anticorupție din 2020, Radev a sprijinit manifestanții, atrăgând simpatia unor alegători ai partidelor liberale pro-europene. Acest sprijin i-a adus un al doilea mandat în 2021, când a obținut aproape 67% din voturi în turul doi, învingând candidatul GERB. Opoziția sa față de ajutorul militar pentru Ucraina a alimentat însă acuzațiile de simpatie pro-rusă. Într-un interviu pentru CNN, în iunie 2025, Radev și-a exprimat dezamăgirea față de sprijinul slab din UE pentru „eforturile de pace” ale președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Boyko Borissov domină politica bulgară din 2009. Fost bodyguard și pompier, ajuns la vârful Ministerului de Interne, Borissov a condus guvernele GERB, cu scurte întreruperi, promițând combaterea corupției. Novinite notează că mandatul său a dus la o „capturare sistematică a statului”, cu instituții-cheie precum Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem și comitetul anticorupție controlate de GERB. Scandalurile de interceptări telefonice, fotografiile cu bani și lingouri de aur presupus găsite în reședința sa și protestele masive din 2020 nu au dus la înlăturarea sa de la putere.

Sondajele finale arată o majoritate fragilă pentru Bulgaria Progresistă. Potrivit Alpha Research, partidul lui Radev este cotat cu 34,2%, urmat de GERB cu 19,5%. Pe locul trei se află PP-DB cu 11,6%, DPS cu 9,4%, Renașterea cu 5,8%, iar BSP intră la limită în parlament cu 4%. Sociologul Boryana Dimitrova a subliniat că „marea intrigă nu este legată de primul loc, ci de numărul de partide care vor fi în următorul parlament”, ceea ce va influența opțiunile de coaliție.

Un alt sondaj, realizat de Myara, plasează Bulgaria Progresistă la 34,6%, GERB la 18,5%, PP-DB la 11,4%, DPS la 9,1%, Renaștere la 7,4% și BSP la pragul de 4%. Partidele mai mici, precum „Siyanie” și MECH, rămân sub prag.

Agenția Trend estimează cinci partide în parlament, cu Bulgaria Progresistă la 33,2% și GERB la 19,1%. PP-DB, DPS și Revival urmează, iar BSP și partidele mici se mențin aproape de pragul electoral.

Toate cele trei studii sociologice indică o prezență la vot estimată la 3,2-3,3 milioane de alegători, cu Bulgaria Progresistă pe primul loc, o competiție strânsă pentru locurile din mijlocul clasamentului și o componență finală a parlamentului care va depinde de alegătorii indeciși și de prezența la urne.

Scrutinul din 19 aprilie 2026 este al optulea rând de alegeri pentru Adunarea Națională din Bulgaria din 2021, fiind organizat după demisia guvernului Jeliazkov din decembrie 2025. La aceste alegeri, candidează 14 partide și 10 coaliții, față de 22 de partide și nouă coaliții la alegerile din octombrie 2024.