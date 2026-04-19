ce facem duminică în sibiu: 21 de filme la cinegold, două spectacole la tnrs și expoziții deschise pe 19 aprilie

Prima duminică de după Paște vine cu cer parțial însorit și temperaturi de până la 18°C în Sibiu — vreme ideală pentru o plimbare prin centru, o vizită la muzeu sau o după-amiază la cinema. Soarele apune abia la 20:15, așa că ziua e lungă și prielnică pentru planuri. Am adunat tot ce se poate face pe 19 aprilie în oraș: de la premierele de la CineGold la spectacolele de la Teatrul Național și expozițiile deschise publicului.

La cinema — CineGold (Promenada Mall)

Duminica aceasta, CineGold rulează 21 de filme, inclusiv 6 premiere și un program generos care începe la 11:00 și se termină după miezul nopții. Biletele se cumpără online pe cinegold.ro sau direct la casele de bilete din Promenada Mall.

Premierele săptămânii

MUMIA de la Lee Cronin (horror, N-15) — 13:30 / 16:15 / 19:00 / 21:45

Fiica unui jurnalist dispare în deșertul egiptean. Opt ani mai târziu, e găsită într-un sarcofag, înfășurată în pânze inscripționate. Ceea ce ar trebui să fie o reuniune fericită se transformă într-un coșmar, pe măsură ce tânăra începe să se schimbe în ceva înspăimântător. Regizat de Lee Cronin (Evil Dead Rise), filmul readuce monstrul clasic Universal într-o cheie modernă. Cu Jack Reynor și Laia Costa.

Tu, Eu și Toscana (comedie romantică, AP-12) — 12:15 / 14:45 / 19:45

Anna (Halle Bailey) ajunge în Italia după ce pierde totul dintr-o lovitură. Se instalează fără permisiune în vila unui italian, iar când mama acestuia apare pe neașteptate, pretinde că e logodnica fiului. Totul se complică și mai mult când apare vărul (Regé-Jean Page) și scânteile devin greu de stins. O comedie ușoară cu peisaje toscane și situații absurde. Regia: Kat Coiro.

David (animație, AG) — 13:15 / 17:45 (dublat)

Povestea biblică a lui David, de la păstor în dealurile Betleemului la înfruntarea cu Goliat și drumul către tron. Un film de animație muzical cu vizualuri impresionante, produs de Angel Studios. A depășit 85 de milioane de dolari la nivel mondial.

Heidi — Legenda Râsului din Alpi (animație, AG) — 11:15 / 15:45 (dublat)

Heidi salvează un pui de râs din capcana unui om de afaceri lacom, iar în procesul de a-l proteja descoperă un secret din trecutul bunicului. O animație germano-spaniolă caldă, despre prietenie, natură și curajul de a face ce e drept. Ideală pentru familii.

Disney Junior in Cinema (animație, AG) — 11:00 / 12:45 / 16:30 (dublat)

O colecție de episoade și povești noi cu personajele preferate Disney Junior, special concepute pentru ecranul mare. Potrivit pentru cei mici — primele rulări încep chiar de la 11 dimineața.

Grațierea (dramă) — 17:00

Regizat de Paolo Sorrentino, filmul îl urmărește pe un președinte italian catolic confruntat cu aprobarea eutanasiei în țara sa. O producție italiană de festival, prezentată în premieră la Veneția 2025.

Recomandări pentru seară

Proiectul Hail Mary (SF, AP-12) — 20:15

Ryan Gosling se trezește singur pe o navă spațială, fără amintiri. Pe măsură ce memoria revine, descoperă că misiunea sa e de a salva Pământul de un microorganism care consumă energia Soarelui. Ajutat de un extraterestru pe care-l numește Rocky, cei doi trebuie să găsească o soluție împreună. 94% pe Rotten Tomatoes, peste 538 de milioane de dolari la box office — cel mai aclamat film SF al anului. Regia: Phil Lord și Christopher Miller.

Drama (comedie-dramă, N-15) — 13:45 / 16:30 / 20:30

Zendaya și Robert Pattinson joacă un cuplu logodit a cărui relație e zdruncinată de secrete ieșite la suprafață chiar în săptămâna nunții. Regizat de Kristoffer Borgli, produs de A24 — un rom-com întunecată cu tonuri acide.

Autostrada Crimei (thriller, N-15) — 21:15

Chris Hemsworth e un hoț de bijuterii din Los Angeles, Halle Berry — agentul de asigurări care-i calcă pe urme, iar Mark Ruffalo — detectivul care crede că a descoperit tiparul jafurilor. Adaptat după nuvela lui Don Winslow, filmul e un thriller elegant cu un final care amestecă toate cărțile. Regia: Bart Layton.

Primăvara (dramă, AP-12) — 18:45

Veneția, începutul secolului al XVIII-lea. Cecilia, o tânără violonistă din orfelinatul Ospedale della Pietà, își descoperă vocea interioară când la instituție sosește un nou profesor: Antonio Vivaldi. Un film de epocă senzorial, bazat pe romanul „Stabat Mater” de Tiziano Scarpa.

Pentru familii

Super Mario Galaxia: Filmul (animație 3D) — 11:30 / 18:15 (dublat) și 16:00 (subtitrat)

Hoppers (animație 3D, dublat) — 12:00

Marsupilami: Cum să Prinzi o Pufosenie (animație 2D, dublat) — 14:15

Iepurele-Găină și Secretul Marmotei (animație 2D, dublat) — 14:30

Cel Mai Tare Din Parcare (animație 3D, dublat) — 16:45

Copacul Magic Din Lumea Fermecată (2D, subtitrat) — 18:30

Filme de noapte

Scream 7 (horror, N-15) — 22:00 — Al șaptelea film din franciză. Un nou Ghostface o vizează pe fiica lui Sidney Prescott. Cu Neve Campbell, Courteney Cox și David Arquette.

Scapă Cine Poate 2 (acțiune) — 22:10

Băieți de Oraș: Golden Boyz (comedie) — 21:00

La Răscruce de Vânturi — 19:15

Teatru

Teatrul Național „Radu Stanca” revine cu două spectacole duminica aceasta, după pauza de Paște.

„Iarna” de Jon Fosse — 17:00, Fabrica de Cultură, Sala Lulu (Strada Triajului 1-3)

Textul laureat Nobel, într-o montare a TNRS. O piesă despre timp, relații și așteptare, cu un ritm lent și contemplativ.

„Sunt o babă comunistă” după Dan Lungu — 19:00, Sala Studio (Str. Emil Cioran 1A)

Adaptare scenică a romanului lui Dan Lungu. O bătrână din România post-comunistă își amintește de viața sub regimul Ceaușescu — cu nostalgie, umor amar și o doză de tristețe.

Biletele se pot achiziționa de pe site-ul TNRS sau de la Agenția Teatrală.

Expoziții și muzee deschise duminica

Expoziția Micologică — Ciuperci Norocoase

Muzeul de Istorie Naturală, Sala Multimedia (Str. Cetății 1) — deschisă din 17 aprilie, rulează până pe 15 mai. Sute de specimene de ciuperci colectate și prezentate de Florin și Irina Bustan. Curatorul va fi prezent săptămânal pentru ture ghidate și activități educaționale, inclusiv pentru copii.

Muzeul Național Brukenthal

Deschis duminica între 10:00 și 18:00. La Palatul Brukenthal: expoziția „130 — Școala de la Baia Mare (1896–2026)”, cu focus pe József Klein. La Casa Artelor: „Lumea lui Peter Connerth”.

Muzeul ASTRA — Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului

Program: 09:00–17:00. O plimbare de 2-3 ore printre gospodării tradiționale din toate regiunile României, cu posibilitate de trasee mai scurte cu trăsura. Intrarea în parc e potrivită pentru o ieșire de familie când vremea e frumoasă.

Lansare de carte la Biblioteca ASTRA — 15:00, Clădirea B

„GPS-ul interior – Viața între dorință și intenție” — un eveniment de nișă, dar gratuit și deschis publicului.

Sport și natură

Triada MTB Avrig — Ziua 2

A doua zi a celei mai populare competiții de mountain bike din zonă, cu peste 700 de rideri înscriși. Chiar dacă nu participi, merită drumul până la Avrig pentru atmosferă — start și finish în centrul orașului. Detalii pe triadamtb.ro.

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt — 18:15 (deplasare)

Etapa a 6-a din play-out-ul Superligii. Meciul se joacă la Ploiești, dar poate fi urmărit la televizor.

Cu temperaturi de 16-18°C și cer parțial însorit, duminica e bună și pentru o plimbare pe sub Turnul Sfatului, un ceai pe terasa de pe Piața Mică sau o drumeție scurtă în Pădurea Dumbrava.

Liturghii și slujbe duminicale

Pentru ortodocși și greco-catolici, 19 aprilie e Duminica Tomii — prima duminică după Paștele ortodox, când se pomenește momentul în care Apostolul Toma Îl vede pe Hristos înviat. La catolici, Paștele a căzut pe 5 aprilie anul acesta, așa că duminica asta e a treia din perioada pascală. Evanghelicii sunt și ei în timpul Paștelui, după calendarul vestic.

Catedrala Mitropolitană (pe Mitropoliei, lângă parcul Sub Arini) — Utrenie de la 07:30, Sfânta Liturghie de la ~09:00.

Biserica Catolică din Piața Mare („Sfânta Treime”) — Liturghii la 10:00, 11:15 și 18:00.

Catedrala Evanghelică din Piața Huet — slujba de duminică la 10:00.

Greco-Catolica de pe Ursula (Parohia Sibiu I) — Liturghie la 09:30, 11:15 și 18:00.

Greco-Catolica de pe Berzelor (Parohia Sibiu III, „Neprihănita Zămislire”, în Hipodrom) — Liturghie la 09:00 și 11:00.

Vremea pe scurt

Duminică, 19 aprilie: maxima de 18°C, minima de 6°C. Cer variabil, cu probabilitate scăzută de precipitații. Vânt slab. Răsărit la 06:31, apus la 20:15 — aproape 14 ore de lumină naturală. O zi lungă și prielnică pentru orice plan în aer liber. Urmărește vremea pe Webcam Sibiu