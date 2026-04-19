conflictul escaladează iar: sua pregătește abordarea și confiscarea navelor comerciale legate de iran în apele internaționale

Pe scurt: SUA vizează navele iraniene care ocolesc sancțiunile, într-o acțiune globală fără precedent. Flota fantomă a Iranului, sub lupa autorităților americane.

Armata Statelor Unite se pregătește să abordeze și să confiște nave comerciale legate de Iran în apele internaționale, în următoarele zile, potrivit unor oficiali americani citați de Mediafax, care preia informații din The Wall Street Journal. Acțiunea vizează în special petrolierele care transportă petrol iranian, dar și navele care duc arme sau alte bunuri destinate Iranului.

Oficialii americani au precizat că vor fi oprite și sechestrate navele care fac parte din așa-numita flotă fantomă a Iranului, formată din vase care evită reglementările internaționale, sancțiunile și cerințele de asigurare. Aceste nave operează adesea sub steaguri de complezență și folosesc rute ocolitoare pentru a transporta petrol și alte bunuri, eludând restricțiile impuse de comunitatea internațională.

Strategia Statelor Unite vine în contextul în care armata iraniană își consolidează controlul asupra Strâmtorii Ormuz, unde a atacat mai multe nave comerciale în ultimele luni. Decizia administrației Trump de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului urmărește să forțeze regimul iranian să redeschidă strâmtoarea și să accepte concesii privind programul său nuclear.

Potrivit sursei citate, Statele Unite au instituit deja o blocadă navală în jurul Iranului, împiedicând navele iraniene sau cele cu legături cu Teheranul să părăsească zona Golfului. Măsurile anunțate includ extinderea acțiunilor de abordare și confiscare a navelor la nivel global, nu doar în apropierea Iranului.