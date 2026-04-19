fc hermannstadt amenință pe “dezertorii” ivanov și jair: “ne vom judeca. sigur vom câștiga” / video

Președintele clubului de pe malul Cibinului, Daniel Niculae anunță că FC Hermannstadt va merge la comisiile FRF cu ”mercenarii” Jair Tavares și Toni Ivanov, care au depus memorii și au părăsit echipa.

Conducătorul lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae anunță că Jair și Ivanov au primit banii la zi, astfel că vor fi reclamați la comisiile FRF. Cei doi stranieri au lăsat echipa la greu, chiar înaintea meciului de la Ploiești.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

De asemenea, clubul sibian a plătit toate datoriile necesare pentru obținerea licenței pentru sezonul viitor, mai trebuie însă să supraviețuiască și pe plan sportiv.

“Trebuie să facem precizări referitor la cei doi jucători care şi-au denunţat unilateral contractul, ei fiind plătiţi la zi, ceea ce înseamnă că mergem să ne judecăm cu ei şi, cu siguranţă, vom şi câştiga. Lucrurile vor fi în ordine, s-au plătit toate datoriile în vederea obţinerii licenţei pentru sezonul următor. S-au făcut multe sacrificii ca echipa să fie financiar în regulă în acest sezon. Aş fi absurd să spun că n-au fost anumite sincope din punct de vedere financiar, dar nu cred că am fost singurul club cu probleme. Vreau să scot în evidenţă faptul că băieţii care au rămas sunt adevărate caractere. La greu, adevăratele caractere ies în faţă, ceea ce nu s-a întâmplat cu cei doi. Viaţa merge înainte” a spus Daniel Niculae.

Foto: Sportul Ilustrat

Oficialul clubului sibian recunoaște situația sportivă delicată prin care trece clubul, care rămâne pe loc retrogradabil direct, dar întrevede luminița de la capătul tunelului. ”La Ploiești a fost un meci greu, e un punct obţinut. După ce am egalat, am evoluat din ce în ce mai bine, cu un plus pentru noi. Trec etapele şi nu ieşim din zona roşie, felicitări pentru rezultat, mai puţin pentru joc, dar preferam să jucăm mai puţin bine şi să câştigăm. Sunt în joc 12 puncte şi trebuie să facem tot posibilul să realizăm lucrul acesta”, a declarat preşedintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae.