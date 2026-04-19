ilie bolojan nu va demisiona, deși psd va vota luni pentru retragerea sprijinului politic

Pe scurt: Ilie Bolojan rămâne premier, în ciuda presiunilor PSD. Social-democrații pregătesc consultări la Cotroceni pentru o nouă formulă guvernamentală.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, 19 aprilie 2026, că nu intenționează să demisioneze din funcție, chiar dacă Partidul Social Democrat (PSD) va decide să se retragă de la guvernare. Potrivit Agerpres, Bolojan a subliniat că va rămâne în fruntea executivului, în ciuda crizei politice care ar putea fi declanșată de această decizie a PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în cazul în care social-democrații vor decide retragerea sprijinului politic pentru premier, marți sau miercuri vor avea loc consultări oficiale cu președintele României la Palatul Cotroceni. Scopul acestor discuții este desemnarea unei noi formule guvernamentale.

Dominic Fritz, președintele USR, a transmis că formațiunea pe care o conduce va apăra „cu toate puterile” actuala guvernare, pe care o consideră responsabilă de inițierea unor reforme importante și de stoparea unor practici dăunătoare. Fritz a avertizat PSD că declanșarea unei crize politice ar avea consecințe negative pentru țară: „Declanșarea unei crize politice va sărăci țara și mai mult”, a spus liderul USR.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a afirmat că reformele asumate de Ilie Bolojan „au deranjat acolo unde doare”, acesta fiind, în opinia sa, motivul principal pentru care premierul este criticat și pentru care procesul de modernizare a țării întâmpină rezistență.

În paralel, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat duminică, 19 aprilie 2026, în toate sediile din țară, „Ziua Porților Deschise”. Mii de persoane au vizitat filialele pentru a discuta cu reprezentanții partidului, inclusiv despre înscrierea în AUR, potrivit unui comunicat al formațiunii.

În cadrul PSD, duminică, 19 aprilie 2026, consilierul general Alexandru Hazem Kansou a fost ales președinte al PSD Sector 4, preluând funcția de la primarul Daniel Băluță. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD, l-a felicitat pe Kansou pentru preluarea acestei poziții.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că activitatea Petrotrans SA a încetat în realitate încă din 2005, însă compania continuă să existe juridic, în ciuda falimentului și a rețelei de conducte distruse. Gheorghiu a afirmat că Petrotrans SA „a murit de trei ori”: în 2005, când statul i-a retras licența, ulterior prin faliment și apoi prin distrugerea infrastructurii.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a exclus posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR: „În niciun caz nu vom fi într-un guvern PSD-AUR”, a declarat Manda într-o conferință de presă. El a precizat că discuțiile cu partenerii europeni au clarificat acest aspect și a subliniat că social-democrații nu se tem de „bătălii politice” sau de opoziție, dar nu pot continua să facă parte dintr-o guvernare „împotriva” românilor.

Europarlamentarul Gabriela Firea a criticat modul în care actuala administrație a Primăriei Capitalei gestionează fondurile, susținând că acestea sunt „mult mai substanțiale” decât în perioada mandatului său, dar că se fac reduceri nejustificate.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, președinte al PSD București, a declarat că susține eliminarea „sistemului” pe care îl consideră responsabil pentru amplificarea urii și polarizării în societatea românească.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora el și ministrul Radu Oprea ar fi solicitat să fie exceptați de la controlul de securitate pe Aeroportul Internațional Timișoara. Ivan a calificat aceste afirmații drept „Fake-News grosolan” și a negat categoric acuzațiile. La rândul său, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a respins acuzațiile și a acuzat o campanie de dezinformare.

Anda Filip, ambasador al României la ONU, a fost aleasă secretar general al Uniunii Interparlamentare (UIP), potrivit unui anunț al Senatului României. Aceasta este considerată una dintre cele mai importante funcții din diplomația multilaterală globală pentru România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai declarat că efectele negative ale conflictului din zona Golfului vor continua să se manifeste timp de șase până la nouă luni, chiar și dacă ostilitățile s-ar încheia imediat. El a precizat că situația afectează inclusiv producția de hrană, din cauza perturbărilor din lanțurile de aprovizionare.