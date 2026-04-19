imagini aeriene arată stadiul lucrărilor la nodul rutier boița, cel mai complex din românia

Pe scurt: Vezi cum arată din dronă șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș și ce progrese s-au făcut la viaducte și poduri, inclusiv la nodul rutier Boița.

Imagini aeriene filmate marți, 15 aprilie 2026, surprind stadiul lucrărilor pe Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș, Lotul 1 (Km 0+000 – Km 14+253), executate de compania turcă Makyol. Potrivit Economica.net, traseul începe de la Nodul Rutier Boița, unde se realizează cel mai complex nod rutier din România, la intersecția A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești – Sibiu) și DN7.

Videoclipul publicat de İbrahim Halil Acioğlu pe YouTube prezintă în detaliu lucrările la poduri, viaducte și terasamente. Printre punctele cheie surprinse se numără viaductul de pe rampa 4 peste valea Lungsoara (KM 2+146), pasajele superioare peste DN7 (KM 1+002 și KM 1+008), viaductul peste un drum local (KM 4+350), podul peste râul Cibin (KM 4+940), podul peste râul Olt (KM 5+440), viaductul peste linia ferată 203 și DJ60 (KM 6+123), precum și viaductul peste linia ferată și valea Lupului (KM 10+275). Secțiunea monitorizată se încheie la KM 14+253, la limita lotului.

Tronsonul de 14,2 km dintre Boița și Avrig include nodul rutier Boița, construit pe trei niveluri și considerat unul dintre cele mai spectaculoase din țară. Proiectul prevede realizarea a 6 viaducte, cel mai lung având 911 metri, și 17 poduri.

Contractul pentru Lotul 1 a fost semnat cu Makyol pentru suma de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Lucrările au început în noiembrie 2025, după ce constructorul a pregătit terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier.

Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, tronsonul 1 Boița – Avrig, ultimul intrat în execuție din cele patru ale Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, are ca dată de punere în circulație joi, 16 noiembrie 2028.

Autostrada Sibiu – Făgăraș are patru tronsoane și peste 68 km lungime

Autostrada Sibiu – Făgăraș, cu o lungime totală de 68,04 km, este împărțită în patru tronsoane:

Tronsonul 1 (14,25 km): Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G)

Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1)

Tronsonul 3 (17,61 km): Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B)

Tronsonul 4 (16,26 km): Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș, plus un drum de legătură cu DN1 (5,6 km)

Imaginile aeriene și detaliile despre stadiul lucrărilor oferă o perspectivă clară asupra progresului pe șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș, unde nodul rutier Boița devine un reper tehnic al infrastructurii rutiere din România.