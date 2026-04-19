operațiune „releu” pe valea oltului: 124 de amenzi și permise reținute, în câteva ore

Drumul Național 7, unul dintre cele mai tranzitate și periculoase sectoare de drum din județ, a fost ieri sub „lupa” polițiștilor rutieri. Timp de patru ore, IPJ Sibiu a desfășurat o acțiune de tip „RELEU”, coordonată la nivel național, pentru a-i tempera pe șoferii grăbiți sau indisciplinați.

Acțiunea nu a fost una izolată. Sub coordonarea Direcției Rutiere a Poliției Române, echipajele din Sibiu au lucrat în tandem cu polițiștii din județele limitrofe. Strategia de tip „releu” presupune prezența succesivă a radarelor și a echipajelor de control pe întreg parcursul drumului național, astfel încât nicio zonă critică să nu rămână nesupravegheată.

Obiectivul principal a fost clar: reducerea riscului rutier. Polițiștii au vânat principalele cauze care duc la tragedii pe șosele:

Viteza excesivă;

Depășirile neregulamentare;

Neacordarea de prioritate;

Consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Bilanț în cifre: Viteza rămâne principala problemă

În cele doar 4 ore de filtre intense pe sectorul sibian al DN 7, rezultatele arată un apetit ridicat al șoferilor pentru încălcarea regulilor. Polițiștii au aplicat în total 124 de sancțiuni contravenționale.

„Din totalul amenzilor, cele mai multe — respectiv 87 — au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, 9 șoferi au fost sancționați pentru neportul centurii de siguranță, iar un altul pentru o depășire extrem de periculoasă,” transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Alte date relevante din raportul poliției:

27 de sancțiuni diverse , dintre care 9 au vizat nerespectarea timpilor de odihnă și conducere (în cazul transportatorilor).

2 permise de conducere reținute pe loc.

63 de testări efectuate (62 pentru alcool și una pentru substanțe psihoactive).

Dincolo de amenzi, polițiștii trag un semnal de alarmă și fac un apel la responsabilitate. DN 7 este cunoscut pentru valorile mari de trafic și pentru accidentele grave produse pe fondul depășirilor riscante.

„Îndemnăm toți participanții la trafic să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți,” este mesajul transmis de autorități.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, poliția rutieră fiind prezentă pe principalele artere din județ pentru a asigura un climat de siguranță tuturor celor aflați la drum.