pilotul juha miettinen a murit în calificările cursei de 24 de ore de la nürburgring

Pe scurt: Un accident tragic la Nürburgring a dus la moartea unui pilot și la rănirea altor șase. Max Verstappen a transmis condoleanțe familiei lui Juha Miettinen.

Pilotul finlandez Juha Miettinen a murit sâmbătă, 18 aprilie 2026, în urma unei coliziuni care a implicat șapte mașini în timpul calificărilor pentru cursa de 24 de ore de la Nürburgring, Germania. Printre participanții anunțați la eveniment se număra și cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen, însă acesta nu se afla pe circuit în momentul accidentului, potrivit Mediafax.

Organizatorii au transmis că, după impactul violent, conducerea cursei a decis oprirea imediată a competiției pentru a permite intervenția serviciilor de urgență. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului, însă nu au reușit să îl salveze pe Miettinen, care a fost scos din vehicul și transportat la centrul medical. Toate încercările de resuscitare au eșuat, iar decesul a fost declarat la scurt timp după sosirea la unitatea medicală.

„Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat sâmbătă”, a scris Max Verstappen într-o postare pe Instagram Stories. „Sportul cu motor este ceva ce iubim cu toții, dar în vremuri ca acestea este o reamintire a cât de periculos poate fi. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor dragi ai lui Juha.”

Potrivit organizatorilor, ceilalți șase piloți implicați în accident au fost transportați la centrul medical al circuitului și la spitale din apropiere pentru investigații suplimentare. Niciunul dintre aceștia nu se află în stare de pericol vital.

În semn de respect pentru pilotul decedat, va fi ținut un minut de reculegere în timpul formării grilei de start, când competiția va fi reluată duminică, 19 aprilie 2026, la ora 13:00, ora locală.

„Gândurile tuturor celor implicați în cursa de 24 de ore de la Nürburgring sunt alături de familia îndurerată a lui Juha Miettinen”, au transmis organizatorii.