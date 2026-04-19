problema accesului pescarilor pe barajul avrig: a.j.v.p.s. speră la o soluție pentru cei „de bună-credință”

Restricționarea accesului cu autoturismele pe barajul Avrig a stârnit o amplă dezbatere în rândul pescarilor din Sibiu. Aceștia fac un apel la dialog și vin cu propuneri concrete pentru ca drumul să poată fi folosit din nou.

Principalul mesaj al pescarilor este unul de mediere. Andy, un pescar care a discutat direct cu reprezentanții proprietarului drumului, susține că există disponibilitate pentru negocieri, însă este nevoie de o reprezentare oficială pentru a pune bazele unui acord.

„Cei de la Hidroelectrica sunt deschiși la discuții și poate, la insistențele noastre, cele două instituții se pun de acord și creează un protocol pentru soluționarea problemei. Tot ce ne dorim este sprijin pentru membrii pescari plătitori de taxe”, explică acesta.

Propunerile pescarilor pentru un acces civilizat

Pentru a convinge autoritățile că ridicarea barierei nu va duce la haos, pescarii vin cu propuneri de autoreglare. Aceștia recunosc că abuzurile din trecut trebuie eliminate printr-un regulament strict.

George, un pescar local, subliniază că accesul trebuie permis doar celor care respectă spațiul comun: „Suntem de acord cu deschiderea, dar cu condiția să nu se mai ocupe locuri cu garduri și rulote toată vara, transformând malul în proprietate privată”.

O soluție ingenioasă pentru a oferi tuturor șansa de a pescui vine de la Adrian S. Acesta propune ca accesul auto să fie dublat de o limită de timp: „Dacă pescarul este în concediu, camparea cu cortul să fie permisă pentru maximum o săptămână, după care să lase locul și altcuiva”.

Alți pescari, precum Adrian, susțin ideea unui regim de acces care să permită descărcarea echipamentului, dar să descurajeze „orașele de corturi” care rămân pe mal luni de zile.

Între timp, braconierii profită de liniștea de pe baraj

Nevoia unei prezențe constante și reglementate a pescarilor sportivi pe mal este confirmată și de incidentele recente. Chiar dacă pescarii de bună-credință se lovesc de barieră, persoanele certate cu legea găsesc în continuare modalități de a ajunge la apă.

Află mai multe detalii aici- Braconieri surprinși pe Olt, la Avrig: au fugit când au văzut poliția / foto

Pe 2 aprilie 2026, în jurul orei 04:30, o patrulă mixtă formată din paznicii AJVPS Sibiu și polițiști din Avrig a surprins două persoane care braconau pe malul Oltului. Deși făptașii au fugit în momentul în care au fost observați, aceștia au lăsat în urmă plase monofilament pline cu pește.

AJVPS Sibiu: „Zona a fost transformată într-o colonie permanentă”

Potrivit directorului AJVPS Sibiu, Romeo Stoicescu, măsura a fost luată în urma unor probleme persistente legate de ocuparea ilegală a zonei: „Accesul a fost blocat din cauza celor care au ocupat abuziv zona și au ajuns să o transforme într-o mică colonie permanentă cu rulote și diverse adăposturi (corturi, barăci, microbuze). În final, ultimul care a refuzat să plece, deși a fost somat și amendat de autorități, a abandonat rulota și ce a construit în zona inundabilă.”

Situația a dus la intervenția autorităților și la restricționarea accesului auto, în încercarea de a elimina ocupările ilegale și de a proteja zona, inclusiv din punct de vedere al siguranței, având în vedere că terenul este unul inundabil. Reprezentanții asociației spun însă că măsura nu este gândită ca una permanentă.

„Sperăm ca într-un viitor apropiat să se decongestioneze această situație, astfel încât pescarii de bună credință să poată accesa zona și cu mașinile”, a mai declarat Romeo Stoicescu.