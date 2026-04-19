raluca turcan taxează dur psd sibiu: „limbajul grobian este motivul pentru care pierd mereu alegerile”

Tensiunile politice de pe scena locală ating cote maxime după atacurile recente ale liderului PSD Sibiu la adresa premierului Ilie Bolojan. Raluca Turcan, liderul PNL Sibiu, a reacționat dur, catalogând discursul social-democraților drept un amestec de disperare și lipsă de respect față de electorat.

Într-o declarație tăioasă, Raluca Turcan susține că insultele lansate de șeful PSD Sibiu nu reprezintă un incident izolat, ci o strategie toxică asumată de partid la nivel județean. Conform acesteia, derapajele verbale au devenit o barieră între PSD și sibieni.

„Insultele lansate la adresa premierului Ilie Bolojan vorbesc de la sine despre cum duce PSD lupta politică. Limbajul grobian a devenit politica de partid la Sibiu de foarte mulți ani de zile și acesta este motivul pentru care la Sibiu, PSD pierde tot timpul alegerile”, a declarat Turcan.

Contrastul dintre Cultură și „Atacuri Suburbane”

Liderul liberal a subliniat discrepanța majoră între statutul Sibiului și nivelul discursului practicat de opoziția locală. Turcan consideră că atacurile „suburbane” sunt, de fapt, semne de neputință politică.

Turcan amintește că un oraș cu prestigiul Sibiului merită o clasă politică pe măsură.

Aceasta afirmă că un politician care își pierde măsura în spațiul public nu poate pretinde că își respectă cetățenii. PSD este acuzat că folosește resurse financiare pentru a promova un discurs bazat pe ură în locul proiectelor constructive.

Sibienii, „judecătorii” discursului politic

În finalul intervenției sale, Raluca Turcan s-a arătat încrezătoare în discernământul electoratului sibian, punctând faptul că disperarea adversarilor politici va fi sancționată, ca de fiecare dată, la urne.

„Plec de la premisa că sibienii au știut întotdeauna să facă diferența între discursul politic rațional și injuriile lansate din disperare și neputință”, a conchis președinta PNL Sibiu.