report de peste 3 milioane de euro la loto 6/49 și peste 12 milioane de euro la joker la tragerile din 19 aprilie 2026

Pe scurt: Premii uriașe puse în joc la Loto 6/49 și Joker, cu reporturi de milioane de euro. Află ce sume sunt în joc la fiecare categorie.

Noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică, 19 aprilie 2026. La tragerile de joi, 16 aprilie 2026, Loteria Română a acordat 31.579 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 16,2 milioane de lei, echivalentul a peste 3,18 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 5,62 milioane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro.

La Joker, categoria I, reportul a ajuns la peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, suma pusă în joc depășește 134.000 de lei (peste 26.300 de euro). Pentru Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 619.300 de lei (peste 121.600 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).

La tragerea Noroc, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 109.425,12 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Filiași.