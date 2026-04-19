sibienii au dus românia către titlul european: salbă de medalii cucerite de cei de la puma și hwarang

Cu sportivii și antrenorii de la Puma și Hwarang Sibiu, naționala României de Taekwon-do ITF a cucerit titlul de Campioană Europeană în Slovenia.
Pregătită de antrenorii de la Puma Sibiu, Alin Lazurca și Arthur Meizel, naționala de Taekwon-do ITF a dominat Europenele desfășurate în Slovenia, unde a cucerit 38 de medalii, dintre care 14 de aur, 13 de argint și 11 de bronz.
La Europenele din Slovenia au participat 35 de țări cu peste 1000 de sportivi.
Sportivii sibieni care au reprezentat România la individual și echipe sunt: Hadăr Paul, Trînbițaș David, Radu George, Văcariu Vlad,Vacariu Ștefania, Tudosie Eva, Todor Paul, Cândea Daniela, Zăgan Maria, Oltean Oana, Orgeșan Cezar, Toncean Ricardo, Lală David, Dancu Marius, Nicoară Radu, Cristache Daniel, Băila Teodor, Cherescu Luca și Mareș Radu.
Sportivii de la Puma Sibiu au contribuit decisiv la succesul României, prin salba de medalii adunată pe parcursul competiției:
Marius Dancu: Locul 1 spargeri echipe, Locul 2 luptă individual
Cândea Daniela: Locul 1 Sărituri echipe, Locul 3 luptă echipe, Locul 3 la tull individual, locul 3 luptă tradițională
Zăgan Maria: Locul 1 Sărituri (Tehnici speciale) individual, Locul 1 sărituri echipe, Locul 3 luptă echipe, Locul 3 luptă tradițională
Trînbițaș David: Locul 1 sărituri echipe, Locul 2 sărituri individual
Todor Antonia: Locul 2 spargeri echipe, Locul 1 tull echipe
Tudosie Eva: Locul 2 spargeri echipe, Locul 2 tull echipe, Locul 3 luptă tradițională
Văcariu Ștefania: Locul 2 tull echipe, Locul 3 luptă tradițională
Orgeșan Cezar: Locul 1 sărituri echipe, Locul 2 tull echipe, Locul 3 luptă individual
Toncean Ricardo: Locul 1 sărituri echipe, Locul 2 tull echipe
Todor Paul: Locul 2 Tull echipe,
Oltean Oana: Loc 2 tull echipe, Locul 2 sărituri echipe
Hadăr Paul: Locul 2 sărituri echipe
Văcariu Vlad: Locul 2 sărituri echipe
Nicoară Radu: Locul 2 sărituri echipe
Sportivii de la clubul Hwarang Sibiu au contribuit și ei la succesul naționalei la Campionatul European, după cum urmează:
Cristache Daniel: Locul 1 la tull echipe
Băila Teodor: Locul 1 spargeri echipă
Cherescu Luca: Locul 1 sărituri echipă
Mareș Radu: Locul 1 sărituri echipă
Alin Lazurca spune că titlul european îi va rămâne întipărit veșnic în memorie. ”Săptămâna aceasta, la Campionatul European de Taekwon-Do ITF, am trăit unul dintre acele momente care rămân pentru totdeauna. Nu este doar despre o cupă… este despre ani de muncă, sacrificii, emoții și oameni care au crezut unii în alții. Astăzi, ca antrenor al echipei României, privesc această victorie cu recunoștință și respect pentru fiecare sportiv care a dat totul. Suntem campioni” este postarea dată publicității pe pagina oficială de socializare de către antrenorul Alin Lazurca.
Ultima oră
