sibiul respiră: punct de aur pentru fc hermannstadt la ploiești / video

FC Hermanstadt scoate duminică un punct prețios la Ploiești, 1-1 cu Petrolul și continuă lupta pentru supraviețuire în Superliga.

Sibienii au mers la Ploiești cu o bancă anemică, după ce Jair și Ivanov au ”dezertat”, iar Politic, Kujabi și Chițu sunt accidentați. FC Hermannstadt a început curajos, dar s-a stins repede.

După 10 minute, gazdele au avut o ocazie uriașă, dar Rafinha, singur în 12 metri, a tras exact pe direcția portarului Lazar.

Petrolul a avut momente bune, a atacat în valuri, în timp ce FC Hermannstadt s-a retras. Florescu are prima ocazie pentru sibieni în minutul 25, a reluat bine cu capul după centrarea lui Ciubotaru, dar portarul Petrolului a scos de la vinclu.

Meciul devine apatic, dar Petrolul deschide scorul din corner, în minutul 34, când Roche a pus capul din 8 metri. Prahovenii sunt aproape de desprindere pe final de repriză, Chică-Roșă ratează.

După pauză, Dorinel Munteanu încearcă să revitalizeze atacul cu Gjorgjievski și Simba, ies Albu și Buș. Grozav are prima șansă a reprizei secunde, trage puțin peste din 17 metri. Sibiul trebuie să construiască, adică exact ce nu a știut să facă tot sezonul.

Intră și Aflana în minutul 62, iese Florescu. Însă, după minge aruncată în careul Petrolului, reluările arată că jucătorul gazdelor, Roche respinge mingea cu mâna, fază la care Gjorgjevky era în ofsaid, dar nu influența faza.

Nimeni nu văzuse respingerea cu mâna a jucătorului petrolist, centralul Mladinovici este chemat la VAR, unde stă două minute.

Până la urmă, Mladinovici dictează penalty pentru sibieni. Căpitanul Neguț își asumă penaltyul, ”Munti” nici nu se uită, dar șutul este excelent și scorul devine 1-1 în minutul 72. Sibiul e în viață, cei 17 suporteri ardeleni speră din nou.

FC Hermannstadt prinde curaj, atacă cu mai mult tupeu. Iuru este aproape de gol pentru ”lupi” în minutul 76, reluarea acestuia din 7 metri ocolește puțin poarta sibiană.

Intră și L. Stancu la sibieni, în speranța că se va repeta istoria cu Farul, când a marcat în prelungiri. Echipa lui ”Munti” joacă mult mai bine după ce a reușit egalarea. Dorinel se agită pe margine și primește galben. Chică-Roșă îl faultează pe Karo și scapă singur spre poarta sibiană, dar trage modest.

Ciubotaru ține prea mult de minge, pierde din nou o fază bună, apoi faultează de galben și este eliminat pentru cumul.

Petrolul este în superioritate în cele 8 minute de prelungiri, dar sibienii țin mingea departe de poarta lor. Se termină 1-1, un rezultat echitabil, după ce reprizele au fost împărțite.

FC Hermannstadt egalează la puncte pe Unirea Slobozia, dar este dezavantajată și are nevoie să o depășească. Cu patru etape înainte de finalul play-out-ului, pare clar că Slobozia și Hermannstadt, ambele cu câte 19 puncte vor duce lupta directă pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogradabil direct.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Albu (Simba 46), Zargary, Florescu (Afalna 62) – Neguț (Issah 90+6), Buș (Gjorgjevky 46), Balaure (Stancu 76). Antrenor: D. Munteanu