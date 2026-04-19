sorin grindeanu anunță consultări la cotroceni dacă psd retrage sprijinul pentru premierul ilie bolojan. doar o moțiune îl poate da jos dacă nu demisionează

Pe scurt: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, dacă partidul va retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, vor avea loc consultări la Cotroceni pentru stabilirea următorilor pași constituționali.

Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, a declarat duminică, 19 aprilie 2026, că, dacă PSD va decide să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, consultările la Cotroceni ar putea avea loc marți sau miercuri, pentru ca președintele să afle rapid poziția fiecărui partid. Potrivit Digi24, Grindeanu a precizat că astfel de consultări sunt prevăzute de Constituție și sunt necesare pentru clarificarea situației politice.

Constituția României stabilește pașii pentru schimbarea premierului

Conform Constituției României, dacă un partid politic își retrage sprijinul pentru premier, acest lucru nu duce automat la demiterea Guvernului. Premierul poate fi schimbat doar dacă își dă demisia sau dacă este adoptată o moțiune de cenzură în Parlament. Doar Parlamentul poate demite Guvernul prin moțiune de cenzură, iar pentru ca aceasta să treacă este nevoie de votul a cel puțin 233 de parlamentari, adică majoritatea deputaților și senatorilor. Dacă moțiunea este adoptată, Guvernul este demis, iar președintele României trebuie să inițieze consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform articolului 103 din Constituție. Aceste consultări la Cotroceni, menționate de Sorin Grindeanu, sunt astfel un pas constituțional esențial pentru stabilirea unei noi majorități guvernamentale sau pentru desemnarea unui nou premier.

Grindeanu: Consultările la Cotroceni pot avea loc imediat după decizia PSD

„Dacă Partidul Social Democrat va decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni. Așa e constituțional, cred că așa e corect. Și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va putea să știe fiecare partid ceea ce își dorește, și cât de repede”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena3, duminică seară.

Liderul PSD a menționat că a avut discuții recente atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, subliniind că „asemenea întâlniri sunt normale”. Grindeanu a adăugat că fiecare și-a prezentat punctul de vedere și că urmează să vadă, în cursul săptămânii care începe luni, 20 aprilie 2026, care vor fi evoluțiile politice.

Referitor la referendumul intern programat pentru luni, 20 aprilie 2026, în cadrul căruia cei 5.000 de membri ai partidului vor fi consultați, Grindeanu a explicat că întrebarea exactă va fi stabilită în ședința Biroului Permanent Național, programată la ora 10:00. „Mâine la ora 10.00 se va stabili, dați-mi voie să păstrez totuși procedura. Mâine, noi o să avem un Birou Permanent Național unde vom vota această întrebare. Dar sigur, în mare este vorba de direcția pe care să meargă Partidul Social Democrat”, a precizat liderul PSD.

Decizia privind sprijinul politic pentru Ilie Bolojan și direcția viitoare a partidului urmează să fie luată în urma consultărilor interne și a discuțiilor cu ceilalți actori politici.