Pe scurt: Un nou spectacol prinde contur la TNRS Sibiu, cu o echipă artistică extinsă și distribuție variată. Vezi cine sunt actorii și cine semnează regia, muzica și scenografia.

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu a început repetițiile pentru „Dicționar pentru revoluții”, un nou spectacol semnat de Alin Uberti și Narcis Zamfir. Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook a teatrului, regia este asigurată de Alin Uberti, iar versurile poartă semnătura lui Narcis Zamfir.

Muzica spectacolului este compusă de Victor Moldovan, scenografia este realizată de Cosmin Stancu, iar coregrafia și mișcarea scenică sunt coordonate de Vlad Furtună. Managementul de proiect este asigurat de Claudia Maior și Denisa Bar, iar Ania Petrean se ocupă de sufleor și asistență regie.

Distribuția îi include pe Cosma Ioana, Antonia Dobocan, Crina Dumitrașcu, Mădălina Foficaș, Gabriela Pîrlițeanu, Radu Costea, Ali Deac, Horia Fedorca, Ştefan Tunsoiu și Iustinian Turcu. Echipa tehnică este formată din Ștefan Bucșa (regizor tehnic), Cătălin Scheau (sunet), Sergiu Pașcalău (lumini), Ana Dumitru (recuzită) și Angelica Ognean (cabine).

Fotografiile de la repetiții sunt realizate de Iuliana Revencu.

