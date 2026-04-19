un jucător al sibiului criticat de dorinel munteanu după egalul de la ploiești: “va mai aștepta până ce va mai primi șanse”

Eliminat în minutul 90 al meciului de la Ploiești, internaționalul de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a fost ”taxat” de antrenorul Dorinel Munteanu.

Fundașul stânga Kevin Ciubotaru (22 ani) a intrat în colimatorul antrenorului Dorinel Munteanu, după cele două cartonașe galbene încasate în meciul de la Ploiești. Ciubotaru a fost eliminat în minutul 90, la scorul de 1-1, când sibienii erau pe val și forțau victoria. FC Hermannstadt a jucat însă bine tactic în inferioritate, iar ”găzarii” nu au avut vreo ocazie în cele 12 minute de prelungiri.

”Reacţie de jucător tânăr, intrare întârziată, două galbene meritate. Am doi-trei jucători tineri foarte talentaţi care vor primi şansă, probabil Kevin va mai aștepta până va mai primi șanse” a declarat ”Munti” după remiza de la Ploiești, scor 1-1.

De altfel, Luca Stancu pare în ultima vreme un jucător care este într-o formă mai bună decât Kevin Ciubotaru.

”Lipsă de responsabilitate”

”Neamțul” a taxat și jocul foarte slab al echipei sale din prima repriză, când Petrolul a dominat și a marcat un gol după un corner. “Sigur, un punct este un punct, dar mă aşteptam la un joc mai bun, în prima repriză nu am existat pe teren. Golul a venit din lipsă de responsabilitate, dar este important ca acest punct să fie valoros, am egalat Slobozia la puncte. Noi trebuie să creştem în joc, de aceea nu pot fi mulţumit deloc. A fost un joc deschis, dar sincer nici nu ştiu dacă trebuie să fiu mulţumit cu un punct, însă îi felicit pe jucători pentru efortul lor” a conchis liderul de selecții la naționala României.

”Nu am existat pe teren în prima repriză”

Dorinel trage de puținii jucători rămași în lot, ca aceștia să conștientizeze miza enormă din ultimele patru etape ale play-out-ului. ”Eu sper ca jucătorii noştri să înţeleagă că, pentru a ne salva direct, trebuie să facem mai mult. Cine se mulţumeşte cu puţin, puţin adună. Chiar merită, este un grup de jucători buni. La Ploiești, cel puţin în prima repriză, nu am existat pe teren, în deplasare nu este prima dată când se întâmplă asta. Avem meciuri la Slobozia şi cu Metaloglobus în deplasare, deci avem nevoie de mai mult” a mai punctat Dorinel Munteanu.

FC Hermannstat a adunat patru puncte din ultimele două jocuri și astfel a egalat-o la puncte pe Unirea Slobozia. Ialomițenii sunt însă avantajați în caz de egalitate de puncte cu sibienii la finalul play-out-ului.