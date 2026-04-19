usr promite să apere guvernarea bolojan, acuzând psd că riscă locuri de muncă și explozia deficitului

Pe scurt: Dominic Fritz avertizează că o criză politică ar duce la explozia deficitului și pierderea fondurilor europene, acuzând PSD de jocuri de putere pe seama românilor.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică, 19 aprilie 2026, că formațiunea pe care o conduce va apăra cu toate puterile actuala guvernare, despre care susține că a început să reformeze statul și să oprească risipa banului public. Fritz a lansat acuzații la adresa Partidului Social Democrat, avertizând că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar declanșa o criză politică ce ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv pierderea a 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Agerpres, Dominic Fritz a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că „pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea. Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă. Adevărul e altul. Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. E imposibil! La vot românii au spus un NU clar. Nu mai vor să ne întoarcem de acolo de unde am plecat”.

Fritz a subliniat că USR va apăra actuala guvernare și nu va renunța la luptă „când abia am început curățenia”. El a adăugat că partidul său le datorează această atitudine celor care nu mai au răbdare cu o țară în care „facem un pas înainte și doi înapoi”. „Pentru schemele voastre cinice, să nu contați pe noi. Cine se poate baza pe noi: toți românii care își doresc dreptate și prosperitate. Pentru ei luptăm până la capăt, oricât e nevoie”, a transmis liderul USR.

Criza politică este alimentată de discuțiile privind o posibilă retragere a PSD de la guvernare. Premierul Ilie Bolojan a declarat, tot duminică, că nu va demisiona din funcție, chiar dacă Partidul Social Democrat ar decide să părăsească coaliția. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în cazul în care social-democrații vor retrage sprijinul politic pentru premier, marți sau miercuri vor avea loc consultări oficiale cu președintele României la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unei noi formule guvernamentale.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că reformele asumate de premierul Ilie Bolojan „au deranjat acolo unde doare”, acesta fiind, în opinia sa, motivul principal pentru care premierul este criticat, iar procesul de modernizare a țării întâmpină rezistență. Abrudean a subliniat că România a ajuns într-un punct în care reformele nu mai pot fi amânate.

În paralel, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a exclus posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, precizând că discuțiile cu partenerii europeni au clarificat acest aspect. Manda a mai spus că social-democrații nu se tem de „bătălii politice” sau de opoziție și că nu pot continua să facă parte dintr-o guvernare „împotriva românilor”.

În contextul tensiunilor politice, USR își reafirmă sprijinul pentru continuarea reformelor și pentru menținerea stabilității guvernamentale, avertizând asupra riscurilor economice și sociale pe care le-ar aduce o criză politică majoră.