vreme de început de vară la sibiu și în țară: temperaturi de până la 24 de grade

Pe scurt: România are parte de o zi cu vreme de vară, temperaturi ridicate și cer senin, dar și cu ploi izolate în unele regiuni, duminică, 19 aprilie 2026.

România intră într-o zi cu vreme de început de vară, duminică, 19 aprilie 2026. Temperaturile maxime urcă până la 24 de grade Celsius, iar atmosfera devine plăcută în cea mai mare parte a țării, potrivit Adevărul, care citează prognoza Administrației Naționale de Meteorologie.

Temperaturi ridicate și cer senin în majoritatea regiunilor

După zile cu instabilitate, valorile termice depășesc media perioadei. Cerul va fi mai mult senin în aproape toată țara, însă în sud, est, centru și la munte apar temporar înnorări, cu averse slabe izolate pe parcursul zilei. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte și izolat în est.

Ploi izolate și minime scăzute în anumite zone

Pe timpul nopții, ploi locale sunt așteptate în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, iar în Banat și nordul Moldovei precipitațiile apar pe arii restrânse. În zona montană înaltă, precipitațiile pot fi trecător mixte. Temperaturile maxime se încadrează între 14 și 24 de grade Celsius, iar minimele coboară până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se poate produce brumă. Cele mai ridicate minime, de până la 10 grade, sunt așteptate în vest și pe litoral.

În București, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și șanse mici de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge 19-20 de grade Celsius. Noaptea, minima va scădea la 5-8 grade.