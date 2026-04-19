zboruri anulate din mai 2026 din cauza deficitului de kerosen

Pe scurt: UE vrea să limiteze dependența de kerosen din Orientul Mijlociu și analizează importuri din SUA, în contextul unui posibil deficit care ar putea afecta zborurile europene.

Uniunea Europeană intenționează să ceară statelor membre să reducă dependența de combustibil pentru avioane provenit din Orientul Mijlociu și să crească importurile din Statele Unite, potrivit unor surse citate de Digi24. Planul, care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare, vizează consolidarea autoaprovizionării și creșterea rezilienței prin utilizarea combustibililor de aviație sintetici (SAF).

Companiile aeriene europene au avertizat că, în următoarele săptămâni, ar putea apărea un deficit de combustibil pentru avioane, ca urmare a războiului din Iran, ceea ce ar putea afecta sezonul de vară al călătoriilor. Europa importă aproximativ 30-40% din necesarul de combustibil pentru aviație, iar cel puțin jumătate provine din Orientul Mijlociu.

Recomandările Uniunii Europene, care nu sunt obligatorii, evidențiază dificultățile blocului comunitar de a crește producția internă de combustibil pentru avioane și oferă soluții pentru gestionarea unui potențial deficit de kerosen. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că săptămâna viitoare va fi prezentat un răspuns la criza energetică, incluzând măsuri legate de combustibilul pentru avioane.

„Disponibilitatea aprovizionării rămâne principala sursă de îngrijorare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta a precizat că, dacă furnizarea de combustibili va fi afectată în continuare, UE ar putea decide o eliberare coordonată de stocuri de combustibil pentru avioane.

Potrivit Reuters, Comisia Europeană are în vedere o cartografiere la nivelul UE a capacității de rafinare pentru produsele petroliere și măsuri pentru utilizarea și menținerea la maximum a capacității existente.

Executivul comunitar analizează și posibilitatea de a crește utilizarea combustibilului american Jet A, care nu este folosit frecvent în Europa din cauza unui punct de îngheț mai ridicat față de standardul european Jet A-1. Acesta din urmă este preferat pentru zborurile pe distanțe lungi și de sectorul militar. Importurile de combustibil pentru avioane din SUA și Nigeria au crescut semnificativ în luna aprilie 2026.

Principalele hub-uri europene din Belgia, Țările de Jos, Elveția și Germania depind de conducta CEPS operată de NATO, care asigură alimentarea cu combustibil pentru avioane. Un purtător de cuvânt al NATO nu a răspuns solicitărilor privind această conductă.

Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), a avertizat că zborurile din Europa ar putea fi anulate începând cu finalul lunii mai 2026, din cauza deficitului de kerosen.

Planul UE va include indicații pentru gestionarea situațiilor de deficit de combustibil, precum pierderea sloturilor pe aeroporturi în urma anulării zborurilor și reglementări care să prevină încărcarea suplimentară de combustibil în locații cu prețuri mai mici. De asemenea, se va stabili dacă deficitul de combustibil poate fi considerat o circumstanță excepțională, astfel încât operatorii aerieni să nu fie obligați să plătească compensații pentru anularea zborurilor.

Sursele citate de Reuters au menționat că UE nu va accepta solicitările companiilor aeriene de a amâna termenul limită din 2030 pentru utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici, argumentând că aceste produse nu vor fi disponibile în cantități suficiente.

Conform regulamentului european RefuelEU, adoptat în 2023, companiile aeriene trebuie să crească treptat ponderea combustibilului sintetic pentru avioane (SAF) în rezervoarele aeronavelor. Procentul este stabilit la 2% în prezent, urmând să ajungă la 6% în 2030, 20% în 2035 și 70% în 2050.

Majoritatea SAF de pe piață este produs din ulei de gătit reciclat sau din deșeuri animale, având un cost de trei până la cinci ori mai mare decât combustibilul tradițional pentru avioane și reprezentând doar 0,3% din aprovizionarea globală.

Analiștii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacității de transport, mai multe avioane care vor rămâne la sol și suprataxe, urmărind rezultatele companiilor aeriene pentru a evalua impactul războiului asupra profitului și veniturilor. Companiile aeriene susțin că este dificil de anticipat evoluția cererii în a doua jumătate a anului 2026, pe fondul îngrijorărilor turiștilor legate de turbulențe și creșterea prețurilor.