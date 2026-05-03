Un accident a avut loc duminică, pe strada Jina în Municipiul Sibiu. Un minor de șase ani a fost transportat la spital.

„Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe strada Jina, în municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Jina, la intersecția cu strada Ion Codru Drăgușanu, o femeie în vârstă de 46 de ani, domiciliată în Orlat, din cauze care urmează a fi stabilite, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus pe strada Ion Codru Drăgușanu, de către un bărbat, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, intrând în coliziune cu autoturismul condus de acesta.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani, precum și un pasager din autoturismul condus de acesta, respectiv un minor în vârstă de 6 ani, din municipiul Sibiu, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat”, a transmis IPJ Sibiu.

De asemenea, două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere au intervenit. „Un minor in vârstă de 6 ani a fost transportat la spital, cu o contuzie la mâna. Tatăl acestuia, un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost transportat și el la spital, întrucât a suferit un traumatism la mâna.

Alte două persoane implicate în accident, refuză transportul la spital”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.