Fire care se rup ușor sunt primul semnal al unui păr deteriorat. Deshidratarea și aspectul frizat pot avea mai multe cauze, de la coafatul în exces, până la folosirea unor produse nepotrivite, precum un șampon prea dur sau, din contră, un balsam prea puțin hrănitor.

Adecvarea produselor la nevoile părului este primul pas pentru a ameliora aspectul neplăcut. Șamponul pentru un par degradat este unul mai blând și hidratant, iar masca pentru reparare trebuie să fie nelipistă din rutina de spălare.

O soluție eficientă este tăierea regulată a vârfurilor, pentru că ajută la menținerea unui aspect sănătos și previne degradarea firului pe lungime.

Totuși, dacă nu rezolvăm problema de la rădăcină – la propriu! – nu vom face decât să tratăm superficial problema. Oricât de mult încercăm să salvăm din părul deja crescut, cea mai sigură metodă este să ne asigurăm că noile fire de păr apar dintr-o rădăcină sănătoasă.

Printre cele mai eficiente tratamente pentru părul deteriorat este cel cu fiole pentru păr. Acestea sunt substanțe active în doze crescute, care au un efect mai intens și rapid asupra creșterii părului și întăririi rădăcinei. Spre deosebire de serumurile sau tonicurile capilare, fiolele pentru păr sunt mai concentrate, dozate în cantitatea optimă în sticluțe. Nu există astfel posibilitatea de a folosi prea mult sau prea puțin produs, iar acest lucru le crește eficiența. În plus, sunt practice și ușor de aplicat. De regulă, acestea se folosesc sub forma unui tratament, câteva săptămâni sau luni, cu pauze între sesiuni, în funcție de recomandările producătorilor.

În general, în momentul utilizării unor astfel de formule, este de mare ajutor și ajustarea stilului de viață. Sună ca un clișeu, dar odihna, foarte importantă pentru recuperarea organismului, ajută și refacerea scalpului și a rădăcinii părului. Efectele tratamentului pentru întărirea părului pot fi accentuate prin consumul de nucile și semințe. În special migdalele sau semințele de dovleac sunt bogate în zinc și vitamina E. Și consumul de proteine (care sunt baza firului de păr) din ouă, carne, soia sau mazăre e indicat. De asemenea, fructele precum fructele de pădure sau citricele aduc un aport de vitamina C, care ajută la absorbția fierului și susține producția de colagen, esențial pentru structura firului de păr.

Pentru refacerea completă a părului deteriorat, hairstyliștii recomandă renunțarea (cel puțin temporar) la placă, ondulator sau alte dispozitive pe bază de căldură care usucă și mai mult firele de păr deja degradate. Uscarea se realizează la cea mai mică treaptă de căldură, iar pieptănarea se face doar pe părul uscat, nu și umed, pentru că altfel riscăm ruperea acestuia.