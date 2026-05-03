Pe scurt: Un șantier uriaș din Alpi transformă transportul european: tunelul Brenner va lega nordul și sudul continentului printr-o rută feroviară rapidă.

Lucrările la tunelul feroviar Brenner dintre Austria și Italia avansează în zona Steinach am Brenner, un sat alpin din Tirol transformat într-un șantier de amploare europeană. Potrivit Mediafax, proiectul este considerat strategic pentru transportul feroviar continental, urmând să conecteze nordul și sudul Europei printr-o rută modernă și rapidă.

Cu o lungime totală de aproximativ 64 de kilometri, tunelul Brenner va deveni cea mai lungă linie de cale ferată subterană din lume. Această structură face parte din coridorul feroviar transeuropean, menit să faciliteze transportul de persoane și mărfuri între mai multe state europene.

Construcția tunelului implică utilizarea unor utilaje uriașe, capabile să foreze prin rocă dură și să creeze galerii subterane de mari dimensiuni. Pe șantier sunt folosite opt utilaje de forare produse de compania germană Herrenknecht, lider mondial în industria echipamentelor pentru săpat tuneluri. Aceste mașinării dezvoltă aproximativ 6.000 de cai putere, pot atinge aproape 20 de metri înălțime și au sute de metri lungime, fiind esențiale pentru avansarea lucrărilor sub masivul alpin.

Sebastian Reimann, managerul de proiect, a declarat că realizarea tunelului Brenner reprezintă o colaborare europeană fără precedent și un simbol al cooperării dintre statele membre. El a precizat că proiectul reunește companii și specialiști din 11 țări europene.

Tunelul Brenner va reduce timpul de transport și va proteja mediul

Odată finalizat, tunelul feroviar Brenner va reduce semnificativ timpul de transport între regiunile nordice și sudice ale continentului și va contribui la diminuarea traficului rutier prin Alpi. Autoritățile și specialiștii din domeniul transporturilor estimează că noua rută feroviară va avea un impact major asupra logisticii europene, prin transferul unei părți importante a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată. Astfel, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de carbon și la protejarea mediului.

De asemenea, tunelul Brenner este privit ca o investiție strategică pentru dezvoltarea economică a regiunilor traversate, facilitând schimburile comerciale și mobilitatea între statele europene.

Industria europeană a utilajelor de construcții resimte presiunea concurenței asiatice

Reprezentanții companiei Herrenknecht au atras atenția asupra competiției tot mai puternice din partea producătorilor asiatici. Ei au subliniat că diferențele salariale și costurile reduse ale materiilor prime din China pun presiune pe companiile europene. Industria utilajelor de construcții susține că utilizarea companiilor europene în proiecte realizate pe continent este esențială pentru menținerea competitivității economice. Oficialii Herrenknecht afirmă că diferențele de cost dintre Europa și Asia pot afecta dezvoltarea industriei locale.