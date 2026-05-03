Pe scurt: Militari din șapte țări NATO ajung la Cincu pentru un amplu exercițiu cu trageri de luptă și manevre tactice. Traficul rutier va fi afectat, majoritatea deplasărilor având loc noaptea.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada 7-23 mai, va avea loc exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026 (SCLE 26), la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov. Potrivit Economica.net, la exercițiu vor participa aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din România și alte șase țări aliate: Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria.

Evenimentul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova. Exercițiul urmărește, potrivit MApN, „creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă”.

Instituția a precizat că exercițiul contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței NATO. Începând de duminică, 3 mai 2026, armata va începe transferul tehnicii militare necesare la Cincu pentru pregătirea exercițiului.

„Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte”, a transmis MApN.

Ministerul Apărării a subliniat că exercițiile NATO, precum SCLE 26, sunt defensive și transparente, fiind organizate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României.

Exercițiul de la Cincu se înscrie în seria de activități de instruire și cooperare militară ale NATO pe teritoriul României, la care participă structuri multinaționale și aliați din regiune.