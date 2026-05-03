Pe scurt: Filmările de pe A1 Sibiu–Pitești, secțiunea montană Tigveni–Cornetu, au împărțit șoferii: unii vor să admire peisajul, alții cer siguranță și viteză. Discuțiile despre panourile fonoabsorbante continuă.

Secțiunea 3 a autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, între Tigveni și Cornetu, a devenit subiect de discuție intensă după ce Răducu Popa, pasionat de infrastructură, a publicat duminică, 3 mai 2026, imagini video spectaculoase cu șantierul. Potrivit Economica.net, filmarea a atras rapid atenția comunității de șoferi și pasionați de infrastructură, care au comentat pe marginea traseului montan și a viitoarelor dotări ale autostrăzii.

Cei mai mulți dintre cei care au urmărit imaginile au apreciat traseul spectaculos prin munți. „Imagini care îți taie răsuflarea. Care este impresia din teren? Mulțumim pentru superbele imagini”, a scris un comentator. Autorul filmării a răspuns: „Impresia este că mobilizarea este super”.

Un subiect care a generat controverse a fost montarea panourilor fonoabsorbante, mai ales în zonele apropiate de locuințe. Un utilizator a comentat: „Neașteptat de bine! O să fie o autostradă frumoasă. Să sperăm că o să avem și 4 sau 5 metri fără panouri fonoabsorbante!”. Replica nu a întârziat să apară: „Iar ne spune cineva că autostrada nu este pentru plimbare și admirat peisajul”.

Discuțiile au continuat cu opinii diferite despre rolul autostrăzii. Un șofer a scris: „Pe autostradă cruise control. Prima dată când am condus pe A7 pe la Buzău – zic abia aștept să văd râul Buzău – dar am știut că sunt pe el când am citit indicatorul cu râu Buzău, altfel… și e bine că e așa”. Altul a adăugat, amuzat: „Bine că tu ai citit că treci apa Buzăului, alții nici nu știu pe unde sunt”, dar a precizat că nu este fan al „tunelurilor acestea de panouri fonoabsorbante”. „Măcar de ar fi din sticlă/plexiglas, să fie ceva transparent ca să poți vedea. Până la urmă o autostradă ar trebui să pună în valoare o zonă din punct de vedere turistic. Cum ar fi să mergi pe viaducte pe coasta Mediteranei în Italia și Franța și să vezi doar panouri?”, a întrebat acesta.

Potrivit informațiilor oficiale, asocierea de constructori WEBUILD SPA – Tancrad lucrează pe aproximativ 25% din cei 37,4 kilometri ai secțiunii 3, cu peste 1.000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a declarat săptămâna trecută că mobilizarea pe șantier este una record. „Pe măsură ce vor fi emise Acordurile de Mediu Revizuite și ulterior Autorizațiile de Construire inclusiv pe celelalte sectoare ale șantierului, constructorii vor putea crește mobilizarea și ritmul de lucru în șantier”, a precizat Pistol.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT). Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni) este una dintre cele două porțiuni esențiale ale autostrăzii A1 Sibiu–Pitești care vor traversa efectiv Carpații, asigurând legătura continuă pe Coridorul Pan-European 4, ce traversează România de la Constanța la Nădlac.