Mai multe autospeciale de pompieri intervine, duminică seara, la un incendiu izbucnit la o cabaă între localitățile Jina și Dobra.
„Pompierii sibieni au intervenit intre localitățile Jina și Dobra pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană.
La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și două echipaje SMURD. De asemenea, a intervenit și SVSU Jina.
În cabană se aflau 14 persoane care s-au autoevacuat, neavând nevoie de îngrijiri medicale.
Cabana care avea o suprafață de aproximativ 40 mp a ars în totalitate.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs la coșul de fum izolat necorespunzător față de materialele combustibile”, potrivit ISU Sibiu.
