Pe scurt: Un incendiu violent a distrus un camion plin cu hârtie pe DN 7, iar șoferul a inhalat fum încercând să stingă focul. Circulația a fost blocată până la lichidarea incendiului.

Un incendiu puternic a izbucnit duminică, 3 mai 2026, la un autocamion încărcat cu aproximativ două tone de hârtie, aflat în mers pe DN7, în zona localității vâlcene Milcoiu. Potrivit Radio România, incidentul a dus la oprirea temporară a traficului rutier, pentru a permite intervenția echipajelor de pompieri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a mobilizat la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la nivelul cabinei camionului, existând riscul ca flăcările să se extindă la semiremorca încărcată cu material combustibil.

Conform Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația pe DN 7 a fost întreruptă temporar pentru siguranța intervenției și a participanților la trafic, până la localizarea și lichidarea incendiului.

Pompierii au reușit să stingă focul, însă pagubele sunt considerabile: cabina autocamionului și întreaga cantitate de hârtie au ars complet, iar semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%. De asemenea, infrastructura rutieră a fost avariată, fiind deteriorat parapetul pe o lungime de circa 10 metri.

Șoferul ansamblului rutier a inhalat fum în încercarea de a limita extinderea incendiului până la sosirea echipajelor de intervenție. Acesta a fost evaluat de un echipaj medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Potrivit primelor evaluări, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic generat de galeria de evacuare a gazelor, în compartimentul motor al vehiculului.