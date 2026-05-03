Primăria Sibiu anunță finalizarea lucrărilor ample de reparații pe bulevardul Victoriei, pe tronsonul cuprins între străzile Rennes și Banatului.

Intervențiile de reparații pe bulevardul Victoriei, pe tronsonul cuprins între străzile Rennes și Banatului au fost încheiate înainte de termenul stabilit inițial, respectiv 8 mai. De fapt, lucrările a fost finalizate încă din 2 martie.

Pe parcursul acestora s-au executat reparații la trotuarele de pe ambele părți ale bulevardului. Lucrările nu au afectat traficul auto, însă locurile de parcare de pe sectoarele vizate au fost eliberate temporar, parcarea fiind restricționată pe durata intervențiilor. Pentru pietoni a fost amenajat un culoar de circulație pe carosabil, delimitat cu balize și garduri și semnalizat inclusiv pe timp de noapte.

Ulterior, echipele au intervenit asupra carosabilului, unde stratul vechi de asfalt a fost frezat și înlocuit cu unul nou. Aceste lucrări s-au desfășurat pe timpul nopții, în intervalul 22:00 – 05:00, când traficul rutier a fost restricționat pe porțiunea afectată.