Pe scurt: Razie de amploare pe șoselele din România: zeci de șoferi au fost prinși băuți sau drogați la volan, iar în Sibiu au fost întocmite patru dosare penale.

Polițiștii rutieri au desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 2 spre 3 mai 2026, o acțiune amplă la nivel național pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma controalelor efectuate pe șoselele din întreaga țară, polițiștii au identificat 134 de conducători auto care au fost testați pozitiv pentru consumul de alcool și 10 șoferi care au avut rezultate pozitive pentru consumul de substanțe interzise.

Dintre cei 134 de șoferi depistați sub influența alcoolului, 82 au avut o concentrație de sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, faptă sancționată contravențional. Alți 52 de șoferi au înregistrat valori peste 0,40 mg/l, ceea ce atrage răspunderea penală, conform legislației rutiere.

În județul Sibiu, polițiștii au întocmit patru dosare penale în cadrul aceleiași operațiuni: trei pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și unul pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat ori neînregistrat. Cazuri similare au fost raportate și în trecut, inclusiv situații în care șoferi băuți au fost prinși în Sibiu.

Reprezentanții Poliției Române au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea numărului de accidente grave produse pe fondul consumului de alcool sau droguri la volan.

Autoritățile reamintesc șoferilor că urcarea la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise reprezintă un risc major atât pentru conducătorii auto, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.