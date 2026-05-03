Pe scurt: Vremea se încălzește rapid după un început de mai neobișnuit de rece. Temperaturile vor urca până la 28 de grade, dar precipitațiile nu vor lipsi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că vremea se va schimba radical în România, după ce începutul lunii mai a adus cele mai scăzute temperaturi din ultimii zece ani. Potrivit Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că urmează o creștere semnificativă a temperaturilor, cu valori de vară înregistrate în mai multe regiuni ale țării.

„Așa se pare, mai ales de la mijlocul săptămânii viitoare, când miercuri așteptăm chiar valori de până la 28°C și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Dacă luni, 4 mai 2026, contăm pe valori între 15 și 26°C, cu 21-22°C în Capitală, de marți, 5 mai, și miercuri, 6 mai, un ecart cuprins între 18 și 28°C, chiar și în Capitală temperatura va atinge pragul unei zile de vară, 25°C. Și se pare că pe parcursul întregii săptămâni, vremea se va menține în același ecart al valorilor de temperaturi, caracterizând o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a precizat Elena Mateescu.

Chiar dacă temperaturile vor crește rapid, precipitațiile nu vor lipsi din peisajul meteorologic. Directorul ANM a subliniat că, în a doua parte a săptămânii, sunt posibile perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, în special în vestul, nordul și centrul țării, dar și la munte.

Elena Mateescu a atras atenția asupra faptului că începutul lunii mai 2026 a fost marcat de recorduri negative de temperatură. „Debutul lunii mai a adus practic, în fiecare zi, recorduri ale temperaturilor minime sau maxime ca fiind cele mai scăzute valori de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră. Chiar și în dimineața de duminică, 3 mai 2026, 28 de stații meteorologice au înregistrat cele mai coborâte temperaturi minime de când se fac măsurători, dintre care 3 sunt considerate recorduri lunare ca fiind cele mai coborâte valori pentru o lună mai”, a adăugat directorul ANM.

Specialiștii ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice, având în vedere că regimul de temperaturi va rămâne peste media obișnuită pentru această perioadă, dar nu sunt excluse episoadele de instabilitate atmosferică, cu ploi și descărcări electrice, în special în zonele montane și în jumătatea de vest a țării.