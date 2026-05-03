O femeie din Miercurea Sibiului a fost surprinsă, sâmbătă, de camerele de supraveghere în timp ce intra fără drept în curtea unui vecin plecat la muncă în Spania și sustrăgea mai multe bunuri, printre care cearșafuri și pături.

Update

Polițiștii sibieni au deschis dosar penal. „La data de 2 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au fost sesizați, de către un bărbat în vârstă de 64 de ani, domiciliat în localitatea Miercurea Sibiului, cu privire la faptul că, o persoană ar fi pătruns în curtea imobilului pe care-l deține pe strada Dr. Octavian Breazu din localitatea Miercurea Sibiului, ocazie cu care, ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma unor activități investigativ-operative, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au identificat persoana în cauză, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 58 de ani, domiciliată în localitatea Miercurea Sibiului.

În cauză, se vor efectua cercetări într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale în consecință.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis IPJ Sibiu.

Știre inițială

Proprietarul, Vasile, spune că a montat camere de supraveghere în gospodăria sa tocmai pentru că observase, în timp, nereguli. De fiecare dată când revenea acasă sau când părinții săi treceau să verifice locuința, găsea semne că cineva intrase în curte: uși deschise sau mai puține lemne în șură. Cu toate acestea, inițial nu a considerat situația una gravă.

Incidentul a fost surprins sâmbătă de camerele video, când o femeie, despre care bărbatul spune că îi este vecină, ar fi sărit poarta și ar fi intrat în curte fără permisiune. Din imagini reiese că aceasta a luat mai multe lenjerii de pat și pături. La un moment dat, în înregistrare se aude vocea unei alte persoane, care s-ar fi aflat în apropiere, posibil în șură.

„Ieri, în jurul orei 16:00, o vecină a intrat în curte și a furat cearșafuri și pături. Poliția a identificat-o și a dus-o la post, unde a fost pusă să restituie bunurile. Noi suntem în străinătate și ea și-a făcut de cap. Am mai găsit uși deschise și lemne dispărute, înainte să montăm camerele de supraveghere. La finalul filmării se aude că vorbește cu cineva, deci nu era singură”, a declarat Vasile, aflat în prezent în Spania.

Acesta mai spune că femeia și-ar fi recunoscut fapta, iar bunurile au fost recuperate. „Este proprietatea noastră, nu are dreptul să intre în curte. Prejudiciul nu este mare, dar situația rămâne gravă”, a mai adăugat bărbatul.

Poliția a intervenit în acest caz, iar femeia din Miercurea Sibiului este cercetată pentru furt.