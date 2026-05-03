Polițiștii au dat zeci de sancțiuni pentru viteză, în minivacanța de 1 Mai. Un șofer a fost prins conducând cu 215 km/ h în zona Săliște.

În contextul minivacanței de 1 Mai, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune de tip „blitz”, la data de 2 mai a.c., în intervalul orar 10:00 – 15:00, pe ambele sensuri de deplasare ale Autostrăzii A1, în zonele localităților Orăștie, Sebeș și Săliște.

Activitățile au avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe nerespectarea regimului legal de viteză.

În urma acțiunii desfășurate, polițiștii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, dintre care 39 pentru depășirea vitezei legale, una pentru permis de conducere expirat, două pentru abateri prevăzute de O.G. nr. 37/2007, trei pentru ITP expirat și cinci pentru alte abateri.

De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere, dintre care 9 pentru depășirea regimului legal de viteză, și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost verificate 65 de autovehicule.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate se ridică la suma de aproximativ 39640 de lei.

Exemple semnificative:

La data de 02.05.2026, ora 13:11, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeş către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 215 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, domiciliat în județul Ilfov.

Totodată, în urma controlului efectuat, s-a constatat faptul că acesta avea valabilitatea permisului de conducere expirată, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.215 lei, fiindu-i reținut permisul de conducere și eliberată dovadă înlocuitoare cu drept de circulație.

Pentru încălcarea regimului legal de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 lei, fiind reținută dovada înlocuitoare cu drept de circulație și eliberată dovadă fără drept de circulație, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

La data de 02.05.2026, ora 14:03, polițiștii din cadrul B.P.A. A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 325, calea 1 – sensul Sebeș către Deva, un autoturism care circula cu viteza de 200 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h.

Autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, cetățean străin.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră pe sectoarele de autostradă aflate în competență.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regimului legal de viteză, în vederea prevenirii accidentelor rutiere și protejării tuturor participanților la trafic.