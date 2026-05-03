Pe scurt: Legea care stabilește Ziua mamei în România a fost adoptată în 2009, iar sărbătoarea are loc în fiecare an în prima duminică din mai. Mamele beneficiază de drepturi speciale privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului.

Ziua mamei este sărbătorită în România în fiecare an în prima duminică a lunii mai, conform Legii nr. 319/2009, adoptată pentru a marca această zi la nivel național. Potrivit AGERPRES, această lege prevede și marcarea Zilei tatălui în cea de-a doua duminică a lunii mai, care în 2026 va fi pe 11 mai.

Inițiativa pentru instituirea Zilei mamei a aparținut Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA) și unui grup de șapte parlamentari. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat pe 9 iunie 2009 și de Camera Deputaților pe 29 septembrie 2009, fiind promulgată la 13 octombrie 2009.

În expunerea de motive a legii se precizează că „sărbătorirea distinctă a celor doi părinți va oferi prilejul evidențierii importanței și rolului fundamental al mamei și al tatălui în creșterea și educarea propriilor copii, demonstrând că cei doi părinți sunt complementari”, conform informațiilor publicate pe www.cdep.ro.

Mamele din România beneficiază, potrivit OUG nr. 148/2005, OUG 158/2005 și OUG 111/2010, de concediu de maternitate în cuantum de 126 de zile calendaristice, precum și de concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. De indemnizația pentru creșterea copilului poate beneficia oricare dintre părinți, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În prezent, OUG 55/2017 modifică OUG 111/2010 și stabilește că indemnizația lunară pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Aceasta nu poate fi mai mică de 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8.500 lei. Indemnizația de maternitate este suportată integral din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Prima duminică din mai, când este sărbătorită Ziua mamei, coincide în 2026 cu alte evenimente marcate la nivel internațional, precum Ziua mondială a râsului, dar și cu sărbători religioase importante.

Legea care stabilește Ziua mamei și Ziua tatălui în România subliniază complementaritatea și importanța ambilor părinți în dezvoltarea copiilor, iar drepturile acordate mamelor reflectă recunoașterea rolului lor esențial în societate.