Un accident de circulație s-a produs în după-amiaza zilei de luni, 4 mai, pe strada Dealului, din municipiul Sibiu.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că un sibian în vârstă de 68 de ani, ar fi traversat drumul printr-un loc nepermis, fără să se asigure, moment în care a fost acroșat de o mașină condusă spre strada Transilvaniei, de către un sibian în vârstă de 50 de ani.

“Un bărbat în vârstă de 68 ani, domiciliat în Sibiu, ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure, fiind acroșat de un autoturism condus spre strada Transilvaniei, de către un sibian în vârstă de 50 de ani. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Trafic ușor îngreunat.” transmite IPJ Sibiu

În urma impactului, pietonul a suferit mai multe răni ușoare și a fost transportat la spital de către un echipaj SMURD.

“Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Dealului din Sibiu pentru a acorda îngrijiri medicale unui pieton acroșat de o mașină. Pietonul în vârstă de 68 de ani a fost transportat la spital cu escoriații, conștient.” a transmis Slt. Andreea Ștefan