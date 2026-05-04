Pe scurt: Un atac armat a transformat o petrecere de lângă Oklahoma City într-o scenă de groază, cu doisprezece răniți și autorii încă în libertate.

Un atac armat a avut loc duminică seara, 3 mai 2026, la o petrecere organizată în apropierea lacului Arcadia, situat la aproximativ 21 de kilometri nord de Oklahoma City.

Potrivit Mediafax, incidentul s-a soldat cu rănirea a doisprezece persoane.

Reprezentanții poliției din Edmond au declarat că autoritățile au deschis o anchetă, însă până în prezent nu au fost identificați suspecți și nu s-au făcut arestări. „Aceasta este evident o situație foarte terifiantă și înțelegem îngrijorarea publicului și a celor implicați și depunem eforturi mari pentru a-i găsi pe suspecți”, a transmis purtătoarea de cuvânt a poliției, Emily Ward, citată de Associated Press.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Zece dintre victime au fost transportate de urgență la spitale, iar starea acestora variază, au precizat oficialii. Polițiștii au anunțat că sunt prezenți în zonă și discută cu victimele și martorii pentru a strânge cât mai multe informații despre atac.

Lacul Arcadia, unde a avut loc incidentul, este un lac artificial folosit pentru controlul inundațiilor și reprezintă o destinație populară pentru activități de agrement în zona Oklahoma City.