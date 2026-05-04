A fost agitație mare, în cursul serii de 3 mai, în localitatea sibiană Cașolț. Acolo, mai multe persoane s-au bătut și s-au amenințat cu moartea, fiind necesară intervenția mascaților pentru aplanarea conflictului.

“La data de 3 mai a.c., în jurul orei 22:30, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Cașolț, între mai multe persoane, ar fi izbucnit un conflict. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, precum și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale. Polițiștii s-au deplasat cu celeritate la fața locului, iar din primele verificări efectuate, s-a stabilit faptul că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, între doi bărbați, în vârstă de 31 și 34 de ani, ambii domiciliați în localitatea Cașolț, s-a produs un conflict spontan, care ulterior, a degenerat în amenințări și în acte de violență fizică. Polițiștii prezenți la fața locului au procedat la aplanarea stării conflictuale. De asemenea, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în temeiul Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.” a transmis IPJ Sibiu