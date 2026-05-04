Pe scurt: Campaniile de sterilizare din Agnita continuă, însă problema câinilor fără stăpân persistă din cauza abandonului și a lipsei de responsabilitate.

Primăria Orașului Agnita a anunțat luni, 4 mai 2026, că problema câinilor fără stăpân rămâne una prezentă nu doar la nivel local, ci și la nivel național.

Potrivit Primăriei Agnita, deși există legi și instituții implicate, situația persistă din cauza comportamentului iresponsabil al unor membri ai comunității.

Reprezentanții administrației locale subliniază că abandonul, lipsa sterilizării și nepăsarea contribuie direct la creșterea numărului de animale pe străzi.

„Avem legi. Avem instituții implicate. Există eforturi constante din partea autorităților pentru a gestiona această situație. Însă adevărul este simplu și poate incomod: atâta timp cât comportamentul iresponsabil persistă, problema va continua”, au transmis reprezentanții Primăriei Agnita.

În acest context, autoritățile locale continuă și intensifică campaniile gratuite de sterilizare. Până la această dată, peste 1.400 de animale au fost sterilizate în Agnita, iar în ultimii patru ani au fost ridicați de pe teritoriul orașului peste 340 de câini comunitari.

Astăzi, 4 mai 2026, a început cea de-a 11-a campanie gratuită de sterilizare, însă administrația locală atrage atenția că problema va persista până când întreaga societate își va asuma responsabilitatea, alături de autorități.

„Schimbarea începe cu fiecare dintre noi”, au mai precizat reprezentanții Primăriei.

Problematica animalelor fără stăpân este una care implică întreaga comunitate.