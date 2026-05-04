În minivacanța de 1 Mai, doi sibieni au ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu după ce au fost mușcați de căpușe. În aceeași perioadă, la Unitatea de Primiri Urgențe s-a mai prezentat un pacient cu intoxicație alcoolică, care a fost tratat și externat.

Sezonul căpușelor a debutat în forță în municipiu, iar zone precum Parcul Sub Arini și Pădurea Dumbrava sunt considerate, în această perioadă, cu risc crescut atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Problema nu este una nouă pentru autoritățile locale. Încă din aprilie 2025, în cadrul ședințelor Consiliului Local, a fost discutată necesitatea suplimentării bugetului pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD), servicii realizate de operatorul DD Chim SRL.

În prezent, Primăria desfășoară o nouă campanie de combatere a căpușelor. Astfel, în perioada 27 aprilie – 9 mai 2026, au loc lucrări de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Sibiu. Intervențiile vizează în special spațiile verzi, parcurile și zonele frecventate de populație.

Insecticidul utilizat în cadrul acestor acțiuni este Deltatim Plus, aplicat în concentrație de 500 ml/ha. Produsul este avizat de Ministerul Sănătății, prin Comisia Națională de Produse Biocide.

Reprezentanții administrației locale au transmis că eficiența acestor lucrări este esențială, în contextul în care numărul sesizărilor privind prezența căpușelor a crescut în ultimele săptămâni.

