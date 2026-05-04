Pe scurt: Zece artiste din Cluj expun la Sibiu în două spații emblematice, propunând o perspectivă feminină asupra picturii contemporane.

Expoziția „Cealaltă față a lumii” va fi vernisată marți, 5 mai 2026, la ora 18:00, la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, pe strada Tribunei nr. 6, și la ora 19:00, la Palatul Brukenthal, Piața Mare nr. 4.

Potrivit organizatorilor, proiectul reunește lucrările a zece artiste formate la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, active pe scena picturii contemporane.

Curatorii expoziției sunt Liviana Dan și Alexandra Runcan. Evenimentul propune o reflecție asupra locului picturii în arta contemporană și asupra unei posibile perspective feminine în contextul producției artistice din Cluj din ultimele două decenii.

Expoziția aduce în prim-plan lucrări semnate de Ana Maria Micu, Ioana Olăhuț, Anca Bodea, Mirela Moscu, Ioana Iacob, Anca Brânzaș, Oana Năstăsache, Andrea Tivadar, Roxana Ajder și Ioana Tocoaie. Aceste artiste sunt recunoscute pentru contribuția lor la dezvoltarea picturii contemporane în România.

Perioada expozițională este 5–31 mai 2026, iar publicul va putea vizita lucrările în ambele spații partenere. Organizatorii subliniază că selecția lucrărilor urmărește să evidențieze diversitatea tematică și stilistică a picturii feminine din Cluj, într-un context artistic marcat de evoluții semnificative în ultimele decenii.

Potrivit informațiilor transmise de organizatori printr-un comunicat de presă, expoziția „Cealaltă față a lumii” oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi noi direcții în pictura contemporană și de a explora modul în care perspectiva feminină se reflectă în arta vizuală actuală.