În Piața Cibin au apărut deja corcodușele, iar prețul ajunge în prezent până la 140 de lei kilogramul. Fructele au început să fie vândute începând cu 1 mai, alături de caise verzi și alte fructe de sezon importate.

Comercianții spun că există clienți interesați, mai ales în contextul unui trend apărut pe rețelele sociale, în care internauții încearcă corcodușe crude, consumate cu sare, zahăr sau zeamă de lămâie.

„În Piața Cibin, au apărut de 3 zile corcodușele. Avem corcodușe, avem caise verzi. Sunt în trend, se caută, clienții vin să le cumpere. Atât corcodușele, cât și caisele sunt tot din Grecia”, a declarat Maria, comerciantă din piață.

Aceasta spune că interesul a crescut în ultima perioadă, alimentat de curiozitatea cumpărătorilor: „Sunt pofticioși, e un trend cu corcodușe cu sare, cu caise, și sunt curioși să încerce”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

S-au ieftinit cireșele

Pe lângă corcodușe, în piață se observă variații și la alte fructe de import. Comercianții spun că unele produse, precum cireșele, se ieftinesc treptat. „S-au ieftinit cireșele, avem cireșe din Grecia. La 99 de lei sunt cele mai mici, iar cele mai mari, din Spania, ajung la 140 de lei. Săptămâna viitoare vor mai scădea”, a mai precizat comercianta.

Aceasta adaugă că și căpșunile urmează același trend descendent, pe măsură ce oferta crește pe piață.

Fructele exotice, la mare căutare

În această perioadă, sibienii cumpără atât fructe exotice, cât și produse de sezon, spun comercianții. „Se caută căpșuni, caise, fructe exotice, dar și pepenele, care a început să fie la mare căutare odată cu încălzirea vremii”, a mai declarat Maria.

În prezent, în Piața Cibin, corcodușele se vând cu aproximativ 140 lei/kg, iar caisele ajung la circa 100 lei/kg, în funcție de proveniență și calibru.