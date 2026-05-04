CSU Sibiu și-a aflat viitorul adversar din play-off-ul Ligii Naționale de baschet, acesta urmând a fi CSO Voluntari.

Văzută ca favorită la medalii, CSO Voluntari a pierdut surprinzător în sferturile de finală ale Ligii Naționale de baschet, 1-3 cu SCM Craiova și astfel o va întâlni în jocurile pentru locurile 5-8 pe CSU. Cum se cunoaște, sibienii au pierdut, 0-3 cu campioana U-BT Cluj, după ce au dat o replică excelentă în cele două meciuri din Sala Transilvania.

În meciurile de clasament pentru locurile 5-8 se trece la sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”, primul joc urmând să se dispute la Voluntari, echipă care va găzdui și un eventual meci decisiv.

Primul meci este programat pe 11 mai, pe terenul ilfovenilor. Al doilea joc se va disputa la Sibiu, pe 15 mai, iar ora nu a fost încă stabilită. Eventualul meci decisiv se va juca la Voluntari, pe 19 mai.

Echipa care câștigă această serie va juca ulterior pentru locurile 5-6, iar învinsa va evolua pentru locurile 7-8.

Astfel, echipa lui Dan Fleșeriu va mai disputa minim patru jocuri și în aceste sezon și maxim șase partide, dacă în ambele serii va ajunge la meci decisiv.