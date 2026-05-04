Pe scurt: Cursa globală Wings for Life World Run ajunge la Sibiu, unde alergătorii vor fi urmăriți de o mașină specială, iar traseul traversează aleile Muzeului ASTRA.

Iubitorii de mișcare și de cauze sociale din Sibiu sunt invitați să participe la evenimentul Wings for Life World Run, care va avea loc duminică, 10 mai 2026, la Muzeul ASTRA, începând cu ora 14:00.

Potrivit Mediafax, evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală desfășurată simultan în zeci de țări, având ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării.

Organizatorii au anunțat că această cursă are un concept unic: nu există o linie de sosire tradițională, iar participanții folosesc o aplicație mobilă dedicată pentru a se înregistra și a urmări progresul.

La 30 de minute după start, o mașină denumită „Catcher Car” pornește pe traseu și își mărește treptat viteza pentru a depăși alergătorii. Vehiculul înlocuiește linia clasică de finish, iar fiecare participant poate alerga atât cât dorește, stabilindu-și propriul obiectiv.

Competiția este accesibilă tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, au precizat organizatorii. Startul va fi dat din zona morilor de vânt, un reper emblematic al Muzeului ASTRA.

Organizatorii estimează participarea a aproximativ 150 de alergători, alături de voluntari și echipa tehnică. Toate taxele de participare și donațiile colectate vor fi direcționate către proiecte de cercetare pentru găsirea unui tratament al leziunilor coloanei vertebrale.

Cursa va fi transmisă live pe internet, la nivel global, astfel încât iubitorii de sport din întreaga lume vor putea vedea cum arată unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Europa.

Muzeul ASTRA găzduiește un patrimoniu cultural valoros, reprezentând tradițiile și civilizația rurală românească. Traseul cursei include alei, lacuri, gospodării tradiționale și instalații tehnice istorice, oferind un peisaj spectaculos pentru participanți.

Evenimentul este susținut de Red Bull România, NXP România – care participă cu o echipă de 10 alergători – și Garmin, care oferă două ceasuri ForeRunner165 drept premii pentru cel mai bun și cea mai bună alergătoare.