Pe scurt: Un algoritm AI a descoperit planete ascunse în datele NASA, inclusiv unele cu orbite de sub 24 de ore. Descoperirea oferă detalii fără precedent despre frecvența planetelor apropiate de stelele lor.

O echipă de cercetători a aplicat un instrument bazat pe inteligență artificială asupra datelor colectate de satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al NASA, care monitorizează cerul pentru a detecta scăderi subtile ale luminii stelare cauzate de trecerea planetelor prin fața stelelor lor, potrivit Mediafax.

Cercetătorii s-au concentrat pe planetele cu perioadă orbitală scurtă, adică acele corpuri care orbitează foarte aproape de steaua gazdă, completând o rotație în mai puțin de 16 zile. Această abordare a permis una dintre cele mai precise măsurători de până acum privind frecvența acestor planete.

„Folosind noul nostru pipeline RAVEN, am reușit să validăm 118 planete noi și peste 2.000 de candidați la statutul de planetă de înaltă calitate, dintre care aproape 1.000 sunt complet noi”, a declarat dr. Marina Lafarga Magro, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Warwick.

Printre planetele confirmate se află unele cu perioadă ultra-scurtă, care orbitează steaua în mai puțin de 24 de ore, dar și planete din așa-numitul „deșert neptunian”, o regiune unde teoriile actuale prezic o prezență redusă a planetelor. Studiul a identificat și sisteme cu mai multe planete apropiate, inclusiv perechi necunoscute până acum care orbitează aceeași stea.

Cu acest set de date validat, cercetătorii au putut analiza tipare mai largi. Într-un studiu asociat publicat în MNRAS, echipa a măsurat frecvența planetelor apropiate de stele de tip solar, cartografiind rezultatele în funcție de perioada orbitală și dimensiunea planetelor cu un nivel de detaliu fără precedent.

Rezultatele arată că aproximativ 9-10% dintre stelele de tip solar găzduiesc o planetă apropiată, cifră care confirmă concluziile anterioare ale misiunii Kepler a NASA, dar cu incertitudini reduse de până la zece ori față de analizele precedente.

„Pentru prima dată, putem cuantifica cu precizie cât de gol este acest «deșert»”, a declarat dr. Kaiming Cui, cercetător postdoctoral la Warwick și primul autor al studiului privind populațiile planetare.