FC Hermannstadt a murit și a înviat în ultimul minut al prelungirilor de la Slobozia, când a reușit să egaleze, un rezultat care menține echipa lui Dorinel Munteanu cu șanse pentru a ajunge la „baraj”.

Într-un meci crucial pentru supraviețuire, FC Hermannstadt a jucat deplorabil în prima repriză de la Slobozia. Unirea a deschis scorul în minutul 6, apoi a ratat și un penalty. După pauză, ialomițenii s-au desprins la 2-0 din penalty, iar sibienii erau ca și retrogradați. Mai mult, Balaure a ratat penalty în minutul 68. Sibiul a jucat fotbal din minutul 75 și a respirat după golurile atacanților intrați pe final, Buș și Gjorgjievski, care au punctat și au adus remiza la ultima fază a meciului.

”Un început de joc foarte slab, sub așteptările mele, au fost niște greșeli de plasament care nu se pot face în SuperLiga României. Nu ne-a ieşit nimic în prima repriză, putea să fie 2-0. Am încercat în repriza a doua să controlăm jocul, cu cinci schimbări, toți cei care au intrat și-au făcut treabă foarte bine. Îi felicit pentru acest punct în extremis, îl meritam, putem face calcule pentru jocurile de baraj. De la începutul anului s-a început prost, nu am reuşit să schimb multe în pauza de iarnă, am adus jucători noi care s-au integrat sau nu” a recunoscut ”Neamțul”.

”Slobozia va lua licența. Se va decide pe teren”

Dorinel acuză toate problemele din ultimul timp și anunță că din sezonul viitor, echipa va avea o altă față dacă el va continua la Sibiu. Așa a spus însă ”Munti” și la venirea sa la FC Hermanstadt, dar acum echipa atârnă doar de un fir de ață de primul eșalon.

”Indiferent de condiţii, echipa are ca obiectiv salvarea, acesta este primul obiectiv, apoi voi construi o echipă foarte puternică la Sibiu, dacă vor avea răbdare şi ne vom înţelege pentru sezonul viitor. Este o situaţie delicată, au fost foarte multe probleme în ultimul timp, jucători plecaţi, gândul multora poate nu este la echipă, dar le rezolvăm noi la echipă. Suntem obligați să câștigăm, trebuie să și putem, avem trei egaluri la rând, nu ne ajută prea mult. Slobozia își va câștiga licențierea, nu trebuie să fie un avantaj pentru nimeni”, a spus Dorinel Munteanu la flash-interviu, după 2-2 la Slobozia.