Zilnic, polițiștii sibieni depistează nereguli în trafic, multe dintre acestea fiind legate de conducerea fără permis sau de vehicule neînmatriculate.

Astfel de abateri pun în pericol siguranța rutieră și atrag dosare penale pentru cei implicați.

ATV condus fără permis și neînmatriculat la Agârbiciu

Acum două zile, la data de 2 mai, în jurul orei 08:50, în localitatea Agârbiciu, pe DN 14 km 37, polițiștii rutieri au oprit pentru control un ATV condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani, din localitatea Axente Sever.

“Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar vehiculul este neînmatriculat.” a transmis IPJ Sibiu

În cauză, la nivelul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever, a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Control rutier la Tălmaciu: șofer fără permis și vehicul neînmatriculat

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 10:00, în localitatea Tălmaciu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un vehicul care circula pe strada Corneliu Coposu, condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani, din județul Botoșani.

“Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar vehiculul este neînmatriculat.” a mai transmis IPJ Sibiu

În cauză a fost întocmit un dosar penal la nivelul Serviciului Rutier Sibiu pentru conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Tânăr din Orlat, depistat la volan fără permis

În aceeași zi, în jurul orei 22:20, în localitatea Orlat, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Grănicerilor, la volanul căruia se afla un localnic în vârstă de 21 de ani.

“În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.” a transmis IPJ Sibiu