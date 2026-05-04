Condusă cu 2-0, FC Hermannstadt a revenit spectaculos la Slobozia și a egalat în ultimul minut de prelungiri, un rezultat care menține vii șansele sibienilor de salvare.

Aflate la egalitate de puncte, Slobozia și Sibiu s-au înfruntat luni într-un meci crucial pentru evitarea retrogradării. Oarecum suprinzător, Dorinel Munteanu mizează în atac pe Afalna în locul golgheterului Chițu, recuperat după o accidentare. La gazde, foștii sibieni care nu au fost mai deloc utilizați de Măldărășanu, Antoche și Bărbuț au fost titulari.

Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru sibieni, care au încasat gol în minutul 6. Patrick Dulcea a fost găsit în spatele lui Căpușă de Antoche, a sprintat în banda stângă și a deschis scorul. De remarcat că fundașul Marius Antoche, cel care a pasat decisiv a fost în lotul sibienilor cu doi ani în urmă.

În minutul 21, israelianul Zargary șterge cu mâna în careu o centrare, VAR-ul îl cheamă la monitor pe Istvan Kovacs și ialomițenii primesc penalty. Sibiul este însă ținut în viață de bravul Lazar, care a intuit perfect și a blocat șutul lui Said.

FC Hermannstadt începe treaptat să împingă mingea spre poarta gazdelor. Abia în minutul 29, sibienii au o primă șansă pe o contră rapidă, dar reluarea lui Balaure din 10 metri este blocată în ultimă instanță de un fundaș.

Neguț scapă singur spre poarta gazdelor și este faultat la marginea careului de Lungu, care primește galben. Sibienii nu sunt însă deloc periculoși la fazele fixe, deși au avut multe oportnități. Mai mult, pe final de repriză, Unirea este aproape de desprindere, dar Said nu nimerește mingea cu capul. Apoi, Lazar salvează miraculos reluarea lui Said cu capul, din doar 5 metri. Se intră la pauză cu 1-0, rezultat la care FC Hermannstadt era ca și retrogradată.

Dorinel mută la pauză, ies Căpușă și Albu, intră L. Stancu și Chițu. Repriza începe la fel de prost pentru echipa sibiană: în minutul 54, I. Stoica îl faultează în careu pe ex-sibanul Bărbuț și se dictează penalty.

Nici Lazar de unul singur nu poate face minuni, Ponde transformă lovitura de pedeapsă și se face 2-0.

Sibiul joacă la fel de haotic cum făcut-o în tot sezonul, fără nicio strategie, fără nerv.

În minutul 67, FC Hermannstadt primește penalty la Neguț, după o pasă decisivă de la Balaure. Însă, Silviu Balaure trage slab, iar portarul R. Popa apără. Pe final intră și Gjorgjievski, atacantul din care mingea sare, se pare că nimic nu mai poate opri căderea sibienilor.

În minutul 81, Buș readuce speranța Sibiului cu o lovitură de cap, după centrarea lui Neguț și reușit aduce un boost enorm de energie.

Abia acum, cu pregătire fizică superioară, FC Hermannstadt începe să preseze o echipă care nu mai iese din jumătatea proprie. Se arată 8 minute de speranță pentru ardeleni, se joacă doar la poarta gazdelor, dar Simba trage ca la rugby.

În ultimul minut de prelungirii, sibienii au corner, urcă și portarul Lazar care sare la cap, Gjorgjievski e la locul potrivit și înscrie pentru 2-2! A fost doar al doilea gol pentru macedonean, dar reușita sa a venit exact la țanc.

Dacă cu un eșec erau ca și retrogradați, sibienii speră în continuare, cu două etape înainte de finalul play-out-ului. FC Hermannstadt și Slobozia rămân la egalitate de puncte, caz în care sibienii sunt dezavantajați. Runda viitoare poate fi decisivă pentru echipa sibiană, care are un meci accesibil la Metaloglobus.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă (Stancu 46), Chorbadzhiysk, I. Stoica, Ciubotaru – Albu (Chițu 46), Zargary (Gjorgjievski 77), Florescu (Simba 62) – Balaure, Afalna (Buș 62), Neguț. Antrenor: D. Munteanu.