Pe scurt: Vizitatorii expoziției vor putea vedea artefacte rare, planuri arhitecturale și vestigii descoperite sub Catedrala Evanghelică, într-un eveniment ce reconstituie aproape un mileniu de istorie sibiană.

Muzeul Național Brukenthal, Parohia Evanghelică C.A. din Sibiu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București și Asociația Culturală Hieronymus din Brașov organizează miercuri, 6 mai 2026, de la ora 14:00, vernisajul expoziției „Biserica Evanghelică din Sibiu: arheologie și istorie”, găzduită în Sala cu Coloane a Palatului Brukenthal din Piața Mare nr. 4.

Expoziția aduce în fața publicului cele mai relevante descoperiri arheologice realizate în perioada 2018–2020, în timpul lucrărilor de restaurare și punere în valoare a Catedralei Evanghelice din Sibiu. Potrivit organizatorilor, cercetările au schimbat radical perspectiva asupra istoriei monumentului, scoțând la iveală etape succesive de construcție care se întind pe aproape o mie de ani.

Publicul va putea explora, prin obiecte originale și panouri explicative, vestigiile bazilicii romanice din secolul al XII-lea, etapele de evoluție ale bisericii gotice, morminte și cripte cercetate științific, precum și o colecție de artefacte: monede, inele, piese de feronerie și alte obiecte de patrimoniu care aparțin bisericii evanghelice și se află în colecțiile Muzeului Brukenthal. Printre cele mai spectaculoase rezultate ale săpăturilor se numără identificarea planului complet al bazilicii romanice cu trei nave, redescoperirea Lettner-ului – galeria care separa corul de navă, demolată între 1853 și 1855 –, piatra funerară a lui Matthias Armbruster, de cinci ori primar al Sibiului la începutul secolului al XVI-lea, și cripta, încă intactă, a baronului Samuel von Brukenthal.

Au fost recuperate aproape 600 de monede datând din secolele XII–XX, care documentează fiecare etapă majoră din istoria monumentului. Aceste descoperiri oferă o imagine detaliată asupra evoluției și importanței Catedralei Evanghelice în contextul istoric al Sibiului.

Expoziția este curatoriată de specialiști și implică o echipă multidisciplinară

Curatorii expoziției sunt dr. Anca Nițoi, din partea Muzeului Brukenthal, și dr. Daniela Marcu Istrate, coordonatoarea cercetărilor arheologice desfășurate între 2018 și 2022. Echipa de specialiști a inclus arheologi, restauratori și experți de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Muzeul Județean Satu Mare și Asociația Culturală Hieronymus.

Expoziția „Biserica Evanghelică din Sibiu: arheologie și istorie" va putea fi vizitată la Palatul Brukenthal, Sala cu Coloane, Piața Mare nr. 4, începând de miercuri, 6 mai 2026, de la ora 14:00.